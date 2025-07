Kaminski reconoció que le debía dinero al “Rey de Meiggs”

El animador de televisión y radio, Francisco Kaminski, se refirió a su cercanía con el comerciante José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, quien fue asesinado.



En conversación con el matinal “Buenos Días a Todos”, de TVN, Kaminski admitió que tenía una deuda con el empresario por “un negocio que no nos fue bien”, pero aclaró que “nunca me prestó plata”.



“Lo conozco hace 10 años aproximadamente, era una tremenda persona y disponible siempre a colaborar con todo el mundo”, comentó.



Añadió no haber sido “como uña y mugre”, pero que sí que tenían “una linda amistad” y que siente “mucha pena por su muerte”.



En cuanto a la deuda, sostuvo que el trato entre ambos era saldarla en octubre, condiciones que continuaría manteniendo con la esposa de la víctima.



“Era un dinero que yo no le pedí, sino que es de un negocio donde no nos fue bien. Es un pendiente y ya está todo claro con la familia”, aclaró.



El animador descartó haberse sentido “presionado” por la deuda y explicó que su ausencia en el funeral “fue porque estaba con mi hijo y ya que mi abogado me recomendó no ir. La idea era no desviar la atención”.



Respecto a la relación entre el “Rey de Meiggs” y Wilson Verdugo, acusado de ser el autor intelectual de su asesinato, Kaminiski señaló que “Felipe era reservado en sus cosas. Desconozco si le prestó plata. Cuando me preguntan, digo que no sé el vínculo. Para mí, eran muy amigos no más”.