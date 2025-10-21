Home Nacional "kast a boric: “mientras hace campaña por jara, los chilenos pagan..."

Kast a Boric: “Mientras hace campaña por Jara, los chilenos pagan más luz”

El candidato del Partido Republicano le respondió al Mandatario, quien remarcó que “hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”.

Patricia Schüller Gamboa
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las críticas del Presidente Boric, quien dijo que “hay algunos que dicen que da lo mismo el gobierno, porque al otro día igual hay que trabajar. Por supuesto, al otro día hay que trabajar, pero no da lo mismo hacerlo con un gobierno que garantiza derechos, con un gobierno que avanza en mejores condiciones laborales, que aumenta el sueldo mínimo, que mejore la distribución de la riqueza, con otro que, eventualmente, recorte derechos”.

El abanderado replicó afirmando que mientras “se dedica a ser jefe de campaña de Jara (…) a los chilenos les sube la cuenta de la luz”.

“Al Presidente de la República no le corresponde intervenir en la elección presidencial”


Las declaraciones del Mandatario generaron incomodidad incluso en el comando de Jeannette Jara, donde voceros reconocieron que sus dichos los obligan a estar “dando explicaciones” permanentemente.

Durante la jornada, Kast profundizó sus cuestionamientos: “Al Presidente de la República no le corresponde intervenir en la elección presidencial, sino que su función es trabajar para proteger y mejorar la calidad de vida de todos los chilenos”.

Agregó que “mientras el Presidente se dedica a ser jefe de campaña de Jeannette Jara, niños y adultos mayores son asesinados por la delincuencia; a millones de chilenos les sube la cuenta de la luz por errores de su gobierno; y en las fronteras siguen entrando inmigrantes ilegales todos los días”.

Finalmente, Kast planteó que “si el Presidente quiere participar en la campaña, que se pida unos días y que asuma el cargo alguien que se ponga a trabajar por los chilenos y no use el cargo para trabajar por una candidatura política”.

Partido Republicano acusa a Boric de no respetar prescidencia: “Es evidente que hay desesperación por parte del oficialismo”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
https://www.lanacion.cl

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas dijo que “uno no puede llegar a improvisar poniendo en puestos importantes a personas que no tienen ninguna trayectoria en el sector público. Esto nunca debió haber sucedido y apenas de supo se debió haber dado la voz de alerta, se debió haber congelado tarifa y haber tomado decisiones”.

Según consignó Emol, el Mandatario conversó con la familia de la víctima junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el subsecretario de la cartera, Víctor Ramos.

El capitán de Carabineros, Daniel Medina, detalló en el matinal “Tu Día” algunos de los delitos que los dos delincuentes han cometido. Añadió que suman cerca de 20 detenciones previas por delitos violentos.

6
