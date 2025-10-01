Home Nacional "kast acusa a boric de “cobardía y corrupción” tras al..."

Kast acusa a Boric de “cobardía y corrupción” tras aludirlo en presentación de la Ley de Presupuesto

El abanderado del Partido Republicano dijo, en una actividad en La Florida, que “lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de corrupción, un acto de mentiras, hablar en cadena nacional e interpelar a un candidato presidencial”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó de “cobardía y corrupción” al Presidente Gabriel Boric por usar el discurso del Presupuesto para criticarlo, sin nombrarlo por el recorte de 6.000 millones de dólares del gasto fiscal en un eventual gobierno del republicano.

En una actividad en La Florida, el abanderado dijo que “lo que hizo ayer el Presidente no fue un acto republicano, fue un acto de corrupción, un acto de mentiras, hablar en cadena nacional e interpelar a un candidato presidencial”.

Remarcó que “cobarde es aquel que habla y sabe que no se le puede contestar en las mismas condiciones”.

También lo calificó de “vocero” de Jeannette Jara. “Yo le pediría al Presidente que se tome unos días y deje de cobrar su sueldo, que salga a hacer campaña y que vaya a un debate”, añadió.

“Lo que hizo ayer es un acto de cobardía, un acto de corrupción, porque está usando fondos públicos y se cuida de no mencionarme, de no decir mi nombre”, reiteró.

“Si quiere dirigirse a mí no tengo ningún problema, dígalo, sea honesto, hable con la verdad, porque ayer también fue un acto de mentiras”, enfatizó Kast.

“Los chilenos van a tomar una decisión de aquí a 45 días y esa va a ser la sanción más grande que va a recibir el Presidente, por lejos la mayor sanción que va a tener este Presidente es la derrota que va sufrir ahora en noviembre y su candidata también en diciembre”, concluyó.

Vallejo y alusión de Boric a Kast en presentación del Presupuesto: “Es totalmente pertinente”
Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Diputados llaman a apurar proyectos de salud mental tr...

La parlamentaria Camila Musante (Indep-PPD) dijo que “la verdadera pandemia que nos deja el mes de septiembre son los suicidios que están ocurriendo en nuestro país. Si bien nos podemos conmocionar en muchos casos, algunos simplemente lo tratan como si fuese un retraso para llegar a sus lugares de trabajo o de estudio, como si fuese solo un problema del transporte público”.

Leer mas
Internacional

VIDEO: Un edificio de 20 plantas se derrumba parcialme...

Una enorme chimenea de ladrillo de 20 pisos de altura se desplomó este miércoles en el Bronx (Nueva York), al costado de un edificio de apartamentos públicos, después de una explosión que provocó toneladas de escombros en la calle. Según confirmó el alcalde Eric Adams, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.

Leer mas
Nacional

Estudio revela que el 44% cree que la comida típica ch...

El sondeo incluyó las respuestas de 1.013 personas de todo el país, con el objetivo de conocer la relación de los chilenos con la cocina típica.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/