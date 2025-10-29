Kast admite coincidir con el fondo de la crítica de Paulsen: “Compartimos que es un Gobierno fracasado”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo este miércoles que coincide con el “fondo” de los dichos del jefe de campaña de la abanderada, Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó de ” gobierno de atorrantes” al Ejecutivo.

Kast señaló que “nunca hemos comentado los dichos de alguna candidatura de oposición, porque estamos todos en la misma línea de sacar a este gobierno fracasado. Por lo tanto, yo no me quedaría en las formas, sino que iría al fondo”, consignó Emol.



“En el fondo compartimos que es un Gobierno fracasado, que nos va a dejar un legado de más homicidios, de más inmigración ilegal, menos vivienda, de más personas que se fallecen esperando (…) Por lo tanto, los que estamos en la oposición a este gobierno coincidimos y respetamos lo que cada uno plantean”, sostuvo el republicano.



Remarcó que Boric “ha llevado a una crisis terminal a nuestro país de la cual nos tenemos que recuperar, eso es lo que estamos planteando aquí, que él se dedique a gobernar no a ser jefe de campaña”.

“Clasista es el que no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los Carabineros”



El candidato apuntó que “si alguien desde el Gobierno trata de clasistas (a Paulsen), yo les diría que clasista es el que no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los Carabineros. La ceremonia más importante de graduación para las Fuerzas Armadas”, sostuvo, añadiendo que “la gente más humilde se prepara para una ceremonia como esa”.



El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, complementó que “entiendo las palabras de Diego Paulsen, a nosotros quienes estamos de candidatos en la calle, conversando con las personas, lo que escuchamos es bastante más subido de tono que la palabra que él dijo, refiriéndose a la mala administración que hemos tenido en estos últimos cuatro años”.



“Al menos yo me avergüenzo cuando veo a todos los líderes de la izquierda radical cuando van a un encuentro internacional que usan la corbata y nuestro Presidente no es capaz de representarnos dignamente en esas situaciones”, indicó, consignó el medio citado.