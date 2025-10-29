Home Nacional "kast admite coincidir con el fondo de la crítica de paulsen: R..."

Kast admite coincidir con el fondo de la crítica de Paulsen: “Compartimos que es un Gobierno fracasado”

El candidato del Partido Republicano dijo que el Mandatario “ha llevado a una crisis terminal a nuestro país de la cual nos tenemos que recuperar, eso es lo que estamos planteando aquí, que él se dedique a gobernar no a ser jefe de campaña”.

Patricia Schüller Gamboa
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo este miércoles que coincide con el “fondo” de los dichos del jefe de campaña de la abanderada, Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien calificó de ” gobierno de atorrantes” al Ejecutivo.

Kast señaló que “nunca hemos comentado los dichos de alguna candidatura de oposición, porque estamos todos en la misma línea de sacar a este gobierno fracasado. Por lo tanto, yo no me quedaría en las formas, sino que iría al fondo”, consignó Emol.

“En el fondo compartimos que es un Gobierno fracasado, que nos va a dejar un legado de más homicidios, de más inmigración ilegal, menos vivienda, de más personas que se fallecen esperando (…) Por lo tanto, los que estamos en la oposición a este gobierno coincidimos y respetamos lo que cada uno plantean”, sostuvo el republicano.

Remarcó que Boric “ha llevado a una crisis terminal a nuestro país de la cual nos tenemos que recuperar, eso es lo que estamos planteando aquí, que él se dedique a gobernar no a ser jefe de campaña”.

“Clasista es el que no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los Carabineros”


El candidato apuntó que “si alguien desde el Gobierno trata de clasistas (a Paulsen), yo les diría que clasista es el que no quiere usar corbata en la ceremonia más importante para los Carabineros. La ceremonia más importante de graduación para las Fuerzas Armadas”, sostuvo, añadiendo que “la gente más humilde se prepara para una ceremonia como esa”.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, complementó que “entiendo las palabras de Diego Paulsen, a nosotros quienes estamos de candidatos en la calle, conversando con las personas, lo que escuchamos es bastante más subido de tono que la palabra que él dijo, refiriéndose a la mala administración que hemos tenido en estos últimos cuatro años”.

“Al menos yo me avergüenzo cuando veo a todos los líderes de la izquierda radical cuando van a un encuentro internacional que usan la corbata y nuestro Presidente no es capaz de representarnos dignamente en esas situaciones”, indicó, consignó el medio citado.

Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Creo que se llegó al nivel más bajo del debate público”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Día Mundial del ACV: un llamado urgente a la prevenció...

Cada 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, una de las principales causas de muerte y discapacidad en Chile y el mundo. La OMS estima que más de 15 millones de personas sufren un ACV cada año, y un tercio de ellas queda con secuelas permanentes. La neuróloga Melissa Álvarez enfatiza la urgencia de fortalecer la educación preventiva y reconocer los síntomas a tiempo, ya que actuar durante las primeras horas puede salvar vidas y reducir secuelas neurológicas.

Leer mas
Nacional

SAE 2026: Este miércoles 29 de octubre se publican los...

Entre las 09:00 horas de este miércoles 29 y las 14:00 horas del jueves 30 de octubre las familias podrán conocer si se liberaron cupos en colegios que estaban entre sus opciones más preferidas durante la postulación principal.

Leer mas
DATO ÚTIL

Hasta un 55% de descuento en medicamentos: ¿Cómo acced...

La ayuda, que se concretó gracias a un acuerdo entre la Asociación Chilena de Municipalidades y Salcobrand, ofrece rebajas en más de 1.900 medicamentos y productos.

Leer mas
