Kast anuncia intención de residir en La Moneda durante su mandato

El Presidente electo, tras su encuentro con el mandatario Javier Milei en Buenos Aires, dijo que “no tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas”.

El Presidente electo, José Antonio Kast, insistió este martes en su intención de vivir en La Moneda.

“Claramente nosotros hemos dado señales de que sí tenemos interés en vivir en La Moneda”, afirmó en rueda de prensa tras su encuentro con el mandatario, Javier Milei, en Buenos Aires.

Kast sostuvo que ya existen residentes en el Palacio, como la guardia, y que no tendría inconvenientes en adaptarse: “No tengo problema en dormir en el tercer piso. Pero si puedo llevar mi cama, puedo llevar mi comedor y puedo llevar mis cosas”. Incluso añadió: “No muevo nada, pero llevo un saco de dormir. Esa es mi voluntad”.

La consecuencia política de esta decisión, según Kast, es enviar un mensaje de sobriedad: “Yo no pido lujos, yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama (…) esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirles a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy día no tenemos holgura fiscal”.

Finalmente, aclaró que la instalación en el palacio será limitada: “Si tenemos un par de habitaciones donde podemos instalarnos con la Pía, no tenemos problema (…) Que nadie crea que vamos a ocupar la mitad de la casa presidencial con mis nueve hijos y mis cuatro nietos. No es así”.

