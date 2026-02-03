Kast cuestiona el feminismo, animalismo, ambientalismo e indigenismo en Bruselas

En el marco de la VII Cumbre Transatlántica en Bruselas, el Presidente electo, José Antonio Kast, lanzó cuestionamientos a los que definió como “ismos extremos”: ambientalismo, animalismo, feminismo e indigenismo.



En su discurso frente a otros líderes -y que duró cerca de 16 minutos- Kast planteó que “hoy vivimos una paradoja inquietante, mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad. Cuando la inseguridad domina las calles, cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y las comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenidos porque la libertad se vuelve una mera ilusión”.



“Por eso, defender la seguridad no es autoritarismo, defender la libertad no es extremismo, defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente”, agregó.



Asimismo, planteó que en la actualidad nos enfrentamos a los frutos de “una cultura dominada por los ismos. Y ustedes dirán qué son los ismos…Dentro de los ismos están el ambientalismo extremo que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano, el animalismo radical (…) que antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano, el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual, el indigenismo radical que reemplaza la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen”.

“Estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido”

Agregó en su discurso que “estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder mal entendido, no buscan la igualdad, sino que promueven la división, no buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla”.



La cumbre, titulada “Libertad de expresión frente al discurso regulado: reforzar los pilares de la democracia”, fue organizada por el Political Network for Values (PNfV), una red internacional que agrupa a líderes y organizaciones conservadoras, la cual Kast presidió hasta 2024.



“Estamos aquí porque creemos en la libertad, en la dignidad y en el respeto por la persona humana, que siguen siendo los pilares irrenunciables de toda la civilización democrática”, explicó Kast sobre su presencia en la instancia.



“Cuando esos pilares se debilitan no se cae solamente el sistema político en el cual varios de nosotros estamos insertos. Si esos pilares se debilitan, se debilita la familia, se silencia la conciencia, se fragmenta la sociedad, se erosiona la democracia desde dentro”, agregó.

“Esto lo digo por amigos míos que han sido abatidos, como fue el senador Jaime Guzmán”

Ya casi cerrando su discurso, el Presidente electo hizo mención al fallecido exsenador y expresidente de la UDI, Jaime Guzmán, calificándolo como un defensor de la libertad.



“Si hay algo que nos enseña la historia es que cuando hombres y mujeres actúan con convicciones claras, con valentía, con serenidad y sentido común, las sociedades se levantan. Muchas veces esas sociedades están esperando a que alguien levante la voz. Y quizás puedan silenciar a algunos, pero siempre hay alguien que levanta la bandera. Así que, si algún día silencian a alguno, otro levantará la bandera, defender la libertad”, sostuvo.



“Y esto lo digo por amigos míos que han sido abatidos, como fue el senador Jaime Guzmán en mi nación, que por defender las ideas con su voz fue abatido por las balas de los terroristas. Pero no se preocupen, todo va a estar bien. Siempre hay alguien que levanta la bandera de la libertad y defender la libertad hoy es un acto de coraje, al cual están llamados todos ustedes. Defender la dignidad humana es un acto de rebeldía vanguardista al día de hoy, que mira hacia el futuro con optimismo. Defender la democracia real es un acto de responsabilidad histórica”, cerró.