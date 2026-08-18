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Kast decreta estado de catástrofe para Tocopilla por graves efectos del temporal

El Mandatario sostuvo en su cuenta de X: “Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast decreta estado de catástrofe para Tocopilla por graves efectos del temporal

El Presidente José Antonio Kast anunció este martes la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta. Esto debido a las graves afectaciones provocadas por el temporal, y dispuso el despliegue de recursos humanos y materiales para enfrentar la emergencia.

“Debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, he decidido decretar estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia”, comenzó señalando el Mandatario a través de su cuenta de X.

Agregó en la publicación que “el subsecretario del Interior, Máximo Pavez se encuentra desde anoche en la región y pronto asumirá un Jefe de la Defensa Nacional que coordinará a las fuerzas en la zona”.

Senapred declaró Alerta Roja

Por el mismo frente de mal tiempo, desde el Gobierno informaron que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja y canceló Alerta amarilla para para las comunas de Antofagasta, Taltal y Mejillones, en el norte del país.

“Seguimos evaluando lo que va a ser la situación en Antofagasta. La preocupación ahora, además de Tocopilla, sigue siendo la potencial activación de quebradas en Antofagasta”, indicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Añadió que “de todas maneras, las FFAA estaban preparando un despliegue para poder ir en ayuda de la seguridad, para ir en ayuda de despeje y de la ayuda inmediata. En Tocopilla tenemos una afectación importante, dificultades para poder instalar albergues porque las escuelas tampoco están en buenas condiciones”.

Alcaldesa de Tocopilla por aluviones: “Es una tragedia”
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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