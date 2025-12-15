Home Nacional "kast desayuna con vecinos de buin en su primera actividad como pr..."

Kast desayuna con vecinos de Buin en su primera actividad como Presidente electo

Pasadas las 9 horas, Kast, junto a su esposa María Pía Adriasola, llegó hasta la calle Simón Reyes en la localidad de Villaseca de Buin, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast desayuna con vecinos de Buin en su primera actividad como Presidente electo

En su primera jornada como Presidente electo, José Antonio Kast se reunió la mañana de este lunes en un desayuno con vecinos de Buin.

Pasadas las 9 horas, Kast, junto a su esposa María Pía Adriasola, llegó hasta la calle Simón Reyes en la localidad de Villaseca de Buin para sostener un desayuno con vecinos de la comuna, consignó T13. 

Kast fue concejal de este municipio entre 1996 y 2000.

El Mandatario electo admitió en la ocasión que aún está asimilando su triunfo ante la abanderada oficialista, Jeannette Jara, en el balotaje de este domingo 14.

Añadió que “sí asimilamos la alegría de las personas que se expresó en todo Chile. Salieron con sus banderas a celebrar, porque no es un triunfo mío, es un triunfo de Chile”.

Kast explicó que su decisión de realizar esta primera actividad en Buin responde a que, además de contar con una trayectoria en la comuna, los vecinos “representan al pueblo chileno en distintas áreas, en el servicio público, en el trabajo de campo, en el espíritu religioso, el comercio (…) Es una amplia representación de lo que es nuestra ciudad de Buin”, consignó el medio citado.

Tras la actividad con los vecinos, Kast visitará al Presidente Gabriel Boric, quien lo invitó a La Moneda para mantener una reunión junto a parte de los ministros. El encuentro iniciará a las 11:30 horas y se permitirá también que el nuevo mandatario emita una declaración desde el patio de los naranjos. 

Posteriormente, el republicano sostendrá una reunión, a las 13:30 horas, con las fuerzas políticas que lo respaldaron, entre ellos Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario. 

La agenda del presidente electo este lunes 15: a las 11:30 acudirá a La Moneda a una cita con Boric
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Gobierno envía nota de protesta a Petro por dichos sob...

El mandatario de Colombia, a través de X, dijo tras el triunfo del Presidente electo que “jamás le daré la mano a un nazi” y agregó que “Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”. El canciller, Alberto van Klaveren, sostuvo que “por instrucción del Presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país”.

Leer mas
Nacional
Kast tras cita con Presidente Boric en La Moneda: R...

El Mandatario electo sostuvo que “este gobierno de emergencia tiene que verse en un gobierno de unidad, nacional, en los temas prioritarios”.

Leer mas
Nacional
Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en La Mone...

El Mandatario electo llegó, a las 11:30 horas, acompañado de su esposa, María Pía Adriasola y cuatro asesores.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/