Kast desayuna con vecinos de Buin en su primera actividad como Presidente electo

En su primera jornada como Presidente electo, José Antonio Kast se reunió la mañana de este lunes en un desayuno con vecinos de Buin.

Pasadas las 9 horas, Kast, junto a su esposa María Pía Adriasola, llegó hasta la calle Simón Reyes en la localidad de Villaseca de Buin para sostener un desayuno con vecinos de la comuna, consignó T13.

Kast fue concejal de este municipio entre 1996 y 2000.

El Mandatario electo admitió en la ocasión que aún está asimilando su triunfo ante la abanderada oficialista, Jeannette Jara, en el balotaje de este domingo 14.

Añadió que “sí asimilamos la alegría de las personas que se expresó en todo Chile. Salieron con sus banderas a celebrar, porque no es un triunfo mío, es un triunfo de Chile”.

Kast explicó que su decisión de realizar esta primera actividad en Buin responde a que, además de contar con una trayectoria en la comuna, los vecinos “representan al pueblo chileno en distintas áreas, en el servicio público, en el trabajo de campo, en el espíritu religioso, el comercio (…) Es una amplia representación de lo que es nuestra ciudad de Buin”, consignó el medio citado.

Tras la actividad con los vecinos, Kast visitará al Presidente Gabriel Boric, quien lo invitó a La Moneda para mantener una reunión junto a parte de los ministros. El encuentro iniciará a las 11:30 horas y se permitirá también que el nuevo mandatario emita una declaración desde el patio de los naranjos.

Posteriormente, el republicano sostendrá una reunión, a las 13:30 horas, con las fuerzas políticas que lo respaldaron, entre ellos Chile Vamos y el Partido Nacional Libertario.