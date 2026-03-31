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Kast descarta presión de EEUU para no apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

Durante su entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), negó cualquier tipo de injerencia de EEUU en la decisión de no respaldar la candidatura de Bachelet. En tanto, consultado por una de sus promesas de campaña, indicó que hasta ahora “ningún” migrante en situación irregular ha sido expulsado por el Gobierno.

Leonardo Medina
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Kast descarta presión de EEUU para no apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

El Presidente José Antonio Kast se refirió este martes al retiro del apoyo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, y descartó una presión de EEUU. 

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario negó cualquier tipo de injerencia externa. No obstante, reconoció que previamente evaluó distintos escenarios internacionales.

“No hay ningún planteamiento directo de nadie, pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios y cómo esos escenarios influyen también en Chile”, sostuvo.

Kast indicó que, en sus reuniones con la expresidenta, le transmitió la visión de su Gobierno respecto al rol que debería tener la ONU con ciertos conflictos que afectan a la región.

“Chile requiere una ONU con mayor capacidad de acción ante crisis como las de Haití, Venezuela o Cuba”, planteó.

Además, sostuvo que “a mí me interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia”. 

En este sentido, dijo que, al igual que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, le gustaría que Bachelet pudiera “colaborar en instalar la marca Chile en el mundo”.

Migración

Por otra parte, consultado por una de sus promesas de campaña, el Jefe de Estado explicó que hasta ahora “ningún” migrante en situación irregular ha sido expulsado por el Gobierno

Sin embargo, subrayó que en el corto plazo se desarrollará “un sistema continuo” de expulsión.

“Expulsados por el Gobierno, ninguno hasta ahora, pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes”, detalló. 

En la misma línea, agregó: “Estamos analizando cómo hacerlo vía aérea, cómo plantearlo vía terrestre y vamos a ir paso a paso abordando el tema”.

También, mencionó que dicho plan no solo involucra expulsiones. “Le puedo casi asegurar que van a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país”, expresó.

Respecto a quién pagará las expulsiones, el Presidente afirmó que en algunos casos “vamos a tener que reembolsar recursos públicos, pero los vamos a recuperar”. 

“Nosotros, como ya lo hemos señalado, vamos a expulsar personas y los bienes… y por eso necesitamos avanzar en temas legislativos, van a ser retenidos”, enfatizó. 

“En algunos casos las mismas personas van a optar por irse. Porque cuando empecemos a aplicar las multas, las personas van a decir ¿bueno qué hago? Si usted se va libremente, yo puedo pensar si le aplico la multa o no. Usted va a tener ventajas para salir”, sentenció. 

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Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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