Kast destaca barrera fronteriza creada por Hungría

El Presidente electo sostuvo este miércoles, en el segundo día de su gira por Europa, que “junto a un grupo de personas, pudimos estar aquí hace un año y medio y observar la barrera fronteriza. Hoy en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que Hungría tenga una situación económica y social mejor al resto de Europa”.

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este miércoles, en el segundo día de su gira por Europa, con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán y el presidente del mismo país, Tamás Sulyok.

Kast sostuvo, desde Budapest, que “en temas de seguridad, el manejo que han tenido en la migración irregular, que afectó a Hungría, lo pudimos conocer. Podemos tomar ejemplos para poder garantizar el plan escudo fronterizo en estas giras previas a asumir el gobierno son relevantes porque permiten generar vínculos entre distintos gobiernos, que facilitan la concreción de distintos tratados o acuerdos para mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”, consignó T13.

El Presidente electo destacó el trabajo del gobierno húngaro “se ha anticipado” a una situación que hoy experimentan otras nacionales europeas.

“Si bien uno no puede copiar exactamente lo que ocurre en otros países, uno puede ir aprendiendo de cómo regular situaciones que van afectando la cultura, la calidad de vida y la prestación de servicios públicos”, indicó.

Kast destacó la barrera fronteriza que Hungría instaló hace algunos años en el sur, donde limita con Serbia y Croacia.

“Junto a un grupo de personas, pudimos estar aquí hace un año y medio y observar la barrera fronteriza. Hoy en Europa hay muchas personas viendo que esa barrera física colaboró para que Hungría tenga una situación económica y social mejor al resto de Europa”, indicó.

Se refirió a la posibilidad de trabajar en una idea similar en Chile.

“Fuimos a verlo, porque queremos instalar y ustedes los saben, yo hablé durante mucho tiempo de barreras físicas en el norte del país para evitar el ingreso de personas de manera irregular“, precisó, consignó el medio citado.

Para finalizar, envió un mensaje a quienes deseen ingresar al país de manera ilegal.

“Señalarles a todas las personas que llegaron a Chile, que tienen que entrar por la puerta y no por los pasos irregulares”, cerró.

