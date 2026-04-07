Kast encabeza inauguración de Fidae: “El país entendió temprano de la importancia del espacio aéreo y de la tecnología”

El Presidente José Antonio Kast encabezó este martes la ceremonia inaugural de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae 2026), principal plataforma aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina.



El Mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa Nacional, Fernando Barros; el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general del Aire Hugo Rodríguez González; el alto mando institucional, y el director de la FIDAE, coronel de Aviación (A) Carlos Salazar.



Fidae, creada en 1980, se ha consolidado como la principal exhibición aeroespacial, de defensa y seguridad de América Latina, con 46 años de trayectoria y reconocimiento internacional.



Su evolución ha permitido incorporar nuevas áreas como el ámbito espacial, posicionándose como una plataforma integral de innovación tecnológica y cooperación internacional.



“Fidae expresa la capacidad de nuestro país de organizar, de convocar, de innovar y de proyectarse con seriedad en un ámbito estratégico para el presente y el futuro de las naciones. Chile no llegó a este punto, a este desarrollo, por casualidad”, afirmó el Mandatario.

“El país entendió temprano la importancia del espacio aéreo”

“El país entendió temprano de la importancia del espacio aéreo y de la tecnología y de la proyección estratégica. Esta feria también es parte de nuestra historia como país”, señaló Kast en su discurso.



“Tengo la convicción de que Chile tiene un gran presente y un mejor futuro por delante. Nuestro Gobierno está comprometido en ese camino. Cuando un país cuida su defensa, impulsa su tecnología y confía en sus instituciones, no solo se protege lo mejor, también se prepara mejor para el futuro”, indicó.



“La realización de Fidae 2026 reafirma el liderazgo de Chile en la industria aeroespacial regional, consolidando un espacio clave para la innovación, el desarrollo económico y la cooperación internacional, proyectando al país hacia los desafíos tecnológicos del futuro”, complementó.



La edición 2026 -vigésima cuarta versión- se realiza entre el 7 y el 12 de abril en la Base Aérea Pudahuel, proyectando a Chile como un actor relevante en el ecosistema aeroespacial global. La feria congregará a 35 países expositores, 440 empresas, 300 delegaciones oficiales y se esperan la presencia de más de 60 mil visitantes.