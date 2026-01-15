Kast llegó a La Moneda junto a sus asesores para reunirse con Boric 

El Presidente electo, José Antonio Kast, arribó la mañana de este jueves al Palacio de La Moneda, para sostener su segundo encuentro en la sede de Gobierno con el Mandatario en ejercicio, Gabriel Boric.

Según consignó Emol, el repunlicano se encuentra acompañado por su principal asesor, Cristián Valenzuela; su jefa de gabinete, Catalina Ugarte; su jefa de comunicaciones, María Paz Fadel y su próximo administrador de La Moneda, Julio Feres.

La reunión se produce luego de varios días de tensión política, después de las críticas que realizó Kast en contra del Ejecutivo en Icare, y la posterior respuesta del Gobierno, donde incluso el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, manifestó que “parece que le duró poco el traje de estadista”.

Posteriormente, Boric y Kast coincidieron el pasado lunes en el Congreso Futuro 2026, donde el Presidente realizó un llamado a dialogar y avanzar en proyectos prioritarios, como la Sala Cuna Universal.

Esto último abrió el camino para la reunión de este jueves, donde precisamente, entre los diferentes temas a abordar, se espera que discutan sobre el proyecto de Sala Cuna Universal, que Boric busca aprobar próximamente.

Cabe recordar que esta reunión ocurre exactamente un mes después de la primera visita de Kast a La Moneda, el lunes 15 de diciembre, al día siguiente de haber ganado la segunda vuelta de la elección presidencial.