Kast presentó a sus subsecretarios y delegados presidenciales

La presentación se realizó cerca de las 13 horas en el Hotel Radisson Blu, ubicado en la comuna de Las Condes.

Patricia Schüller Gamboa
Kast presentó a sus subsecretarios y delegados presidenciales

A poco más de un mes de asumir la Presidencia, José Antonio Kast oficializó este sábado los nombres que integrarán el equipo de subsecretarios y delegados presidenciales de su futura administración, una estructura considerada clave para la puesta en marcha del programa gubernamental a partir del 11 de marzo de 2026.

La definición de las futuras autoridades se conoció tras algunas postergaciones vinculadas a la gira internacional del Mandatario electo.

La presentación se realizó cerca de las 13 horas en el Hotel Radisson Blu, ubicado en la comuna de Las Condes.

Subsecretarías:

  • Subsecretaría del Interior: Máximo Pávez (UDI)
  • Subsecretaría de Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana (PNL militancia congelada) 
  • Subsecretaría de Desarrollo Regional: Sebastián Figueroa (republicano)
  • Subsecretaría General de Gobierno: José Francisco Lagos
  • Subsecretaría de Seguridad Pública: Andrés Jouannet (Amarillos) 
  • Subsecretaria de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez
  • Dirección de Presupuestos (Dipres): José Pablo Gómez
  • Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia: Constanza Castillo (RN)
  • Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro
  • Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Patricio Torres
  • Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez
  • Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler
  • Subsecretaría de Turismo: María Paz Lagos
  • Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Osvaldo Urrutia
  • Subsecretaría de Educación: Daniel Rodríguez
  • Subsecretaría de Educación Parvularia: María Cristina Tupper 
  • Subsecretaría de Educación Superior: Fernanda Valdés
  • Subsecretaría del Medio Ambiente: José Ignacio Vial
  • Subsecretaría del Trabajo: Gustavo Rosende
  • Subsecretaría de Previsión Social: María Elisa Cabezón
  • Subsecretaría de Minería: Álvaro González
  • Subsecretaría de Energía: Hugo Briones
  • Subsecretaría de Deportes: Andrés Otero
  • Subsecretaría de Evaluación Social: Gabriel Ugarte
  • Subsecretaría de Servicios Sociales: Alejandro Fernández
  • Subsecretaría de la Niñez: Marcelo Sánchez
  • Subsecretaría de Defensa Nacional: Rodrigo Álvarez
  • Subsecretaría de Salud Pública: Alejandra Pizarro
  • Subsecretaría de Redes Asistenciales: Julio Montt
  • Subsecretaría de Transportes: Martín Mackenna
  • Subsecretaría de Telecomunicaciones: Romina Garrido
  • Subsecretaría de Agricultura: Francesco Venezian
  • Subsecretaría de Justicia: Luis Silva (Republicanos)
  • Subsecretaría de Derechos Humanos: Pablo Mira
  • Subsecretaría de Obras Públicas: Nicolás Balmaceda
  • Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Natalia Aguilar
  • Subsecretaría de Bienes Nacionales: Javier Peró
  • Subsecretaría de las Culturas y las Artes: Carlos Lobos
  • Subsecretaría de Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda
  • Subsecretaría de Ciencias: Rafael Araos.

Delegados presidenciales

En paralelo, el Presidente electo dio a conocer a los delegados presidenciales regionales, responsables de la coordinación política y administrativa del Ejecutivo en los territorios.

La lista quedó conformada de la siguiente manera: 

  • Región de Arica y Parinacota: Cristián Sayes, ingeniero comercial y ex seremi de Economía
  • Región de Tarapacá: Adriana Tapia, médica y ex seremi de Salud.
  • Región de Antofagasta: Katherine López, administradora pública y ex gobernadora provincial.
  • Región de Atacama: Sofía Cid (Republicana), ingeniera comercial.
  • Región de Coquimbo: Víctor Pino (Demócratas), diputado e ingeniero comercial.
  • Región de Valparaíso: Manuel Millones (ind.), ex consejero regional y cientista político.
  • Región Metropolitana: Germán Codina (ind., ex RN), administrador público.
  • Región de O’Higgins: Susana Pinto (UDI), ingeniera en administración de empresas.
  • Región del Maule: Juan Eduardo Prieto (ind.), ingeniero comercial y ex seremi.
  • Región de Ñuble: Diego Sepúlveda (Republicano), abogado.
  • Región del Biobío: Julio Anativia (RN), abogado y ex director de la Conadi.
  • Región de La Araucanía: Francisco Ljubetic (ind.), abogado y ex fiscal.
  • Los Ríos: Vicky Carrasco (Republicana), asistente social y concejala.
  • Región de Los Lagos: Cristián Palma (Republicano), psiquiatra y presidente regional del partido.
  • Región de Aysén: Luz María Vicuña (RN), abogada y secretaria ejecutiva del CORE.
  • Región de Magallanes: Ericka Farías, abogada y ex gobernadora provincial.
Source Texto: La Nación/Cooperativa (Captura Chilevisión)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
