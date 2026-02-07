Kast presentó a sus subsecretarios y delegados presidenciales

A poco más de un mes de asumir la Presidencia, José Antonio Kast oficializó este sábado los nombres que integrarán el equipo de subsecretarios y delegados presidenciales de su futura administración, una estructura considerada clave para la puesta en marcha del programa gubernamental a partir del 11 de marzo de 2026.

La definición de las futuras autoridades se conoció tras algunas postergaciones vinculadas a la gira internacional del Mandatario electo.

La presentación se realizó cerca de las 13 horas en el Hotel Radisson Blu, ubicado en la comuna de Las Condes.

Subsecretarías:

Subsecretaría del Interior: Máximo Pávez (UDI)

Subsecretaría de Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana (PNL militancia congelada)

Subsecretaría de Desarrollo Regional: Sebastián Figueroa (republicano)

Subsecretaría General de Gobierno: José Francisco Lagos

Subsecretaría de Seguridad Pública: Andrés Jouannet (Amarillos)

Subsecretaria de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez

Dirección de Presupuestos (Dipres): José Pablo Gómez

Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia: Constanza Castillo (RN)

Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro

Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Patricio Torres

Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez

Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler

Subsecretaría de Turismo: María Paz Lagos

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Osvaldo Urrutia

Subsecretaría de Educación: Daniel Rodríguez

Subsecretaría de Educación Parvularia: María Cristina Tupper

Subsecretaría de Educación Superior: Fernanda Valdés

Subsecretaría del Medio Ambiente: José Ignacio Vial

Subsecretaría del Trabajo: Gustavo Rosende

Subsecretaría de Previsión Social: María Elisa Cabezón

Subsecretaría de Minería: Álvaro González

Subsecretaría de Energía: Hugo Briones

Subsecretaría de Deportes: Andrés Otero

Subsecretaría de Evaluación Social: Gabriel Ugarte

Subsecretaría de Servicios Sociales: Alejandro Fernández

Subsecretaría de la Niñez: Marcelo Sánchez

Subsecretaría de Defensa Nacional: Rodrigo Álvarez

Subsecretaría de Salud Pública: Alejandra Pizarro

Subsecretaría de Redes Asistenciales: Julio Montt

Subsecretaría de Transportes: Martín Mackenna

Subsecretaría de Telecomunicaciones: Romina Garrido

Subsecretaría de Agricultura: Francesco Venezian

Subsecretaría de Justicia: Luis Silva (Republicanos)

Subsecretaría de Derechos Humanos: Pablo Mira

Subsecretaría de Obras Públicas: Nicolás Balmaceda

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Natalia Aguilar

Subsecretaría de Bienes Nacionales: Javier Peró

Subsecretaría de las Culturas y las Artes: Carlos Lobos

Subsecretaría de Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda

Subsecretaría de Ciencias: Rafael Araos.

Delegados presidenciales

En paralelo, el Presidente electo dio a conocer a los delegados presidenciales regionales, responsables de la coordinación política y administrativa del Ejecutivo en los territorios.

La lista quedó conformada de la siguiente manera: