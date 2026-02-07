Kast presentó a sus subsecretarios y delegados presidenciales

A poco más de un mes de asumir la Presidencia, José Antonio Kast oficializó este sábado los nombres que integrarán el equipo de subsecretarios y delegados presidenciales de su futura administración, una estructura considerada clave para la puesta en marcha del programa gubernamental a partir del 11 de marzo de 2026.
La definición de las futuras autoridades se conoció tras algunas postergaciones vinculadas a la gira internacional del Mandatario electo.
La presentación se realizó cerca de las 13 horas en el Hotel Radisson Blu, ubicado en la comuna de Las Condes.
Subsecretarías:
- Subsecretaría del Interior: Máximo Pávez (UDI)
- Subsecretaría de Prevención del Delito: Ana Victoria Quintana (PNL militancia congelada)
- Subsecretaría de Desarrollo Regional: Sebastián Figueroa (republicano)
- Subsecretaría General de Gobierno: José Francisco Lagos
- Subsecretaría de Seguridad Pública: Andrés Jouannet (Amarillos)
- Subsecretaria de Hacienda: Juan Pablo Rodríguez
- Dirección de Presupuestos (Dipres): José Pablo Gómez
- Subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia: Constanza Castillo (RN)
- Subsecretaría de la Mujer y Equidad de Género: Daniela Castro
- Subsecretaría de Relaciones Exteriores: Patricio Torres
- Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales: Paula Estévez
- Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño: Karl Franz Koehler
- Subsecretaría de Turismo: María Paz Lagos
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura: Osvaldo Urrutia
- Subsecretaría de Educación: Daniel Rodríguez
- Subsecretaría de Educación Parvularia: María Cristina Tupper
- Subsecretaría de Educación Superior: Fernanda Valdés
- Subsecretaría del Medio Ambiente: José Ignacio Vial
- Subsecretaría del Trabajo: Gustavo Rosende
- Subsecretaría de Previsión Social: María Elisa Cabezón
- Subsecretaría de Minería: Álvaro González
- Subsecretaría de Energía: Hugo Briones
- Subsecretaría de Deportes: Andrés Otero
- Subsecretaría de Evaluación Social: Gabriel Ugarte
- Subsecretaría de Servicios Sociales: Alejandro Fernández
- Subsecretaría de la Niñez: Marcelo Sánchez
- Subsecretaría de Defensa Nacional: Rodrigo Álvarez
- Subsecretaría de Salud Pública: Alejandra Pizarro
- Subsecretaría de Redes Asistenciales: Julio Montt
- Subsecretaría de Transportes: Martín Mackenna
- Subsecretaría de Telecomunicaciones: Romina Garrido
- Subsecretaría de Agricultura: Francesco Venezian
- Subsecretaría de Justicia: Luis Silva (Republicanos)
- Subsecretaría de Derechos Humanos: Pablo Mira
- Subsecretaría de Obras Públicas: Nicolás Balmaceda
- Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo: Natalia Aguilar
- Subsecretaría de Bienes Nacionales: Javier Peró
- Subsecretaría de las Culturas y las Artes: Carlos Lobos
- Subsecretaría de Patrimonio Cultural: Emilio de la Cerda
- Subsecretaría de Ciencias: Rafael Araos.
Delegados presidenciales
En paralelo, el Presidente electo dio a conocer a los delegados presidenciales regionales, responsables de la coordinación política y administrativa del Ejecutivo en los territorios.
La lista quedó conformada de la siguiente manera:
- Región de Arica y Parinacota: Cristián Sayes, ingeniero comercial y ex seremi de Economía
- Región de Tarapacá: Adriana Tapia, médica y ex seremi de Salud.
- Región de Antofagasta: Katherine López, administradora pública y ex gobernadora provincial.
- Región de Atacama: Sofía Cid (Republicana), ingeniera comercial.
- Región de Coquimbo: Víctor Pino (Demócratas), diputado e ingeniero comercial.
- Región de Valparaíso: Manuel Millones (ind.), ex consejero regional y cientista político.
- Región Metropolitana: Germán Codina (ind., ex RN), administrador público.
- Región de O’Higgins: Susana Pinto (UDI), ingeniera en administración de empresas.
- Región del Maule: Juan Eduardo Prieto (ind.), ingeniero comercial y ex seremi.
- Región de Ñuble: Diego Sepúlveda (Republicano), abogado.
- Región del Biobío: Julio Anativia (RN), abogado y ex director de la Conadi.
- Región de La Araucanía: Francisco Ljubetic (ind.), abogado y ex fiscal.
- Los Ríos: Vicky Carrasco (Republicana), asistente social y concejala.
- Región de Los Lagos: Cristián Palma (Republicano), psiquiatra y presidente regional del partido.
- Región de Aysén: Luz María Vicuña (RN), abogada y secretaria ejecutiva del CORE.
- Región de Magallanes: Ericka Farías, abogada y ex gobernadora provincial.