Kast reacciona a dichos de Boric y lanza dardo: “Lamentablemente está desconectado de la realidad del país”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a las declaraciones que realizó este miércoles el Presidente Gabriel Boric, durante el encuentro anual de la Sofofa.

Consignar que, en la oportunidad, el Mandatario defendió su gestión y planteó que “ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia, por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas, porque déjenme decirlo desde este espacio y desde cualquier otro, que Chile no se cae a pedazos”.

Y ahora, este jueves, el abanderado de la oposición se refirió a los dichos de Boric y lanzó fuertes dardos en contra del jefe de Estado.

“Presidente lamentablemente está desconectado de la realidad del país”, expresó Kast, de acuerdo a lo consignado por Emol.

En la misma línea, añadió que “teniendo una situación tan grave como la que teníamos en el norte, él decide permanecer en el sur. No sé si él ha podido volver por la alta responsabilidad de su cargo a visitar a las familias que dijo que no iba a dejar abandonadas en Viña”.

“Yo pude estar ahí y el dolor es inmenso, la situación es dramática. Tenemos un ministro de la Vivienda que está ahí con el tema de las usurpaciones, pero que no ha sido capaz de devolverle la esperanza a esas personas, siendo ministro de la Vivienda y estando los recursos. Es una cosa bien impresionante, tenemos el ministro, tenemos los recursos, y no se ha hecho nada”, remarcó.

También, el candidato manifestó que “el Presidente dice, claro, Chile no se cae a pedazos, bueno que le pregunte a los familiares de las 40 mil personas que mueren todos los años por no tener una atención de salud, que le pregunte a las familias que hoy están pensando dónde irán a estudiar sus hijos el próximo año y están sometidos al drama de la tómbola”.

“Que le pregunte a todas las familias que hoy están esperando un resultado porque han esperado 10 años un comité de allegados y ellos están privilegiando la expropiación de un terreno que fue usurpado”, sostuvo.

El exdiputado, además, agregó: “Cómo no se va a estar cayendo a pedazos si él le mintió a toda la ciudadanía diciéndoles de que no iban a haber apitutados y tiene a sus amigos apitutados. Cómo no va a estar pensando la gente que el país no se cae a pedazos y él dijo que iba a restituir una unidad policial en Colchane, y perdónenme, pero va allá a hacer un acto político. Cómo no se va a estar cayendo a pedazos el país si usa una cadena nacional no para hablar del Presupuesto sino que de un candidato”.

“Chile lamentablemente no es el Chile que él ve, esas mismas personas con las cuáles él estuvo ayer saben que hay un millón de desempleados. Y eso es lo que vio reflejado en la última elección, mayoritariamente la ciudadanía le dijo basta y queremos un cambio real”, mencionó.