El Presidente José Antonio Kast recibió este jueves en el Palacio de La Moneda a su par de Polonia, Karol Nawrocki, quien realiza una visita oficial a Chile.



La jornada comenzó con una ceremonia oficial de bienvenida en la entrada de La Moneda, donde fueron interpretados los himnos de ambas naciones. Posteriormente, ambos mandatarios se trasladaron al Patio de los Cañones, donde recibieron los honores por parte de la Guardia de Palacio.



Ambos presidentes sostuvieron luego una reunión privada y a continuación un encuentro ampliado con sus respectivas delegaciones. Instancia en la que abordaron diversos temas de la agenda bilateral y materias de interés internacional.



La visita tuvo como objetivo profundizar el diálogo político entre ambos países. Y fortalecer los vínculos de cooperación, especialmente en áreas como comercio, inversión, seguridad y relaciones internacionales.



Posteriormente, ambos presidentes encabezaron una ceremonia de firma de acuerdos y una declaración conjunta. Reafirmaron el interés de Chile y Polonia por continuar desarrollando sus relaciones bilaterales y ampliar las oportunidades de colaboración.

Fortalecimiento de vínculos

Kast destacó que la visita del presidente Nawrocki, la primera de un mandatario polaco en 20 años, es una muestra del fortalecimiento de vínculos entre ambas naciones. “Queremos que este encuentro marque el comienzo de un fortalecimiento en nuestra amistad. Un mayor intercambio en temas empresariales, en temas culturales, en temas sociales, en temas científicos”, señaló.



El Jefe de Estado además resaltó el legado de Ignacio Domeyko en temas como la investigación geológica y minera en el norte chileno. Y la fundación de la Universidad de Chile, casa de estudios de la que posteriormente fue rector.



Junto con ello, transmitió la invitación a inversionistas polacos a asistir a Choose Chile 2027. Agradeció el apoyo polaco a la ratificación del acuerdo de Chile con la Unión Europea y solicitó el apoyo de Polonia en el tratado BBNJ.



“Les he solicitado a usted y a la delegación, que se pueda estudiar, por parte de Polonia, el tema del Tratado BBNJ, que ustedes todavía no ratifican, pero que puedan analizar lo importante que sería para nuestra nación ser la sede de ese tratado, que hoy día levantamos en unión con Bélgica para poder resguardar siempre la investigación científica y el cuidado de nuestros mares”, señaló.



Nawrocki agregó que “el encuentro de hoy lo considero un paso importante en el desarrollo de las relaciones entre nuestros países”. Añadió que “Polonia considera a Chile uno de sus socios más importantes en América Latina, un país con instituciones sólidas, un potencial económico significativo y una posición internacional relevante”.



La agenda oficial concluyó con un almuerzo ofrecido por el Presidente José Antonio Kast en honor al Mandatario polaco y su delegación.



Chile y Polonia mantienen relaciones diplomáticas desde 1919, con una agenda de cooperación que comprende ámbitos como minería, ciencia y tecnología, astronomía, defensa, comercio, inversiones y asuntos antárticos.



