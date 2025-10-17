Kast responde a Boric: “No se hace cargo de su fracasado Gobierno”

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, abordó el emplazamiento que le hizo el Presidente Gabriel Boric y lo llamó a que se ponga “a trabajar y no se meta en la campaña”.



Según consignó Emol, el Mandatario aludió a “una sinvergüenzura tremenda”, detrás de la columna del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, a raíz del texto “Parásitos”, donde se critica a los funcionarios públicos que se aprovechan del Estado.



El Jefe de Estado participó en un acto relacionado al pago de la Deuda Histórica y Valoración de la Labor Docente, donde abordó la columna del asesor.

“Esta es una escuela pública que depende del Slep Santa Corina. Aquí trabajan 40 profesores y profesoras, son funcionarios públicos. ¿Alguien podría decir que estos profesores y profesoras no están haciendo la pega? ¿Alguien podría decir que estos profesores no están construyendo un mejor barrio? ¿Alguien podría decir que estos profesores se están aprovechando del Estado?”, declaró Boric.

“Yo creo que no y que tirar frases tan livianas es de una sinvergüenzura tremenda, porque quien lo dice lesiona y ofende a la gran mayoría de los trabajadores públicos que día a día se saca la cresta para construir un mejor país. Nosotros, en cambio, valoramos y reparamos. Estamos juntos a ustedes haciendo un Chile más justo”, agregó.

Ante esto, el abanderado presidencial José Antonio Kast emitió una dura crítica a través de su cuenta de X, donde también aludió al cuestionado error de cálculo que derivó en el alza de las cuentas de la luz.

“El Presidente Boric sigue operando como jefe de campaña de Jara y no se hace cargo de su fracasado Gobierno. La cuenta de la luz subió por la incompetencia, la ineptitud y la inoperancia de los operadores políticos de su Gobierno. Póngase a trabajar y no se meta en la campaña“, sostuvo Kast.

Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, señaló que “yo le diría al Presidente que se concentre en hacer su trabajo. Está lejos de ser el jefe de campaña de una candidatura presidencial”.