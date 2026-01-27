Kast retoma su agenda internacional y viajará este martes a Panamá

El Presidente electo, José Antonio Kast, reanudará este martes su agenda internacional por Centroamérica y el Caribe luego que su vuelo entre República Dominicana y El Salvador fuera cancelado por inclemencias climáticas en Estados Unidos.



Se mantenía en suspenso si concretaría su viaje hacia El Salvador o si continuaría su gira por otro país, lo que fue aclarado esta jornada.

Según se reveló, Kast se trasladará hasta Panamá este martes, el tercer país que tenía planeado visitar de acuerdo a su itinerario.

A las 16:55 hora local (18:55 en Chile), el Presidente electo aterrizará junto a su comitiva en Panamá. Posteriormente, se trasladará hasta el Hotel Sofitel de la ciudad de Panamá.

En dicha nación, asistirá al Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, donde participarán además otros mandatarios, como el de Panamá, José Raúl Mulino; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Ecuador, Daniel Noboa, y el de Bolivia, Rodrigo Paz, entre otros.

Según informó Emol, se reunirá a las 19:00 hora local con Lula da Silva.

De momento, se desconoce si Kast viajará hasta El Salvador, donde tenía programado reunirse con Nayib Bukele y también visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).