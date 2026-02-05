Kast se reúne con Giorgia Meloni y concluye su gira por Europa

Con un encuentro con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el Presidente electo, José Antonio Kast, concluyó este jueves su gira por Europa.

Kast y Meloni se comprometieron a ampliar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como el energético y en el ámbito regional latinoamericano.



De acuerdo a 24Horas, Meloni le felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales chilenas y por su toma de posesión, el próximo 11 de marzo, informó el Ejecutivo italiano en un comunicado.

Durante la reunión, que se celebró en el romano Palacio Chigi (sede de la Presidencia del Gobierno italiano), “el presidente Kast ha ilustrado sobre las prioridades del programa” de su futuro Ejecutivo, “con particular referencia a las medidas para el crecimiento económico, la atracción de las inversiones, el refuerzo de la lucha contra la criminalidad y las políticas en apoyo de la natalidad”, se indicó.

Por otro lado “ambos líderes han compartido el objetivo de ampliar la cooperación bilateral también en estos ámbitos”, se indicó.

Igualmente, ambos resaltaron “la importancia de intensificar, en paralelo, el diálogo y la colaboración con los socios de América Latina en sectores estratégicos para acrecentar la resiliencia de las cadenas de aprovisionamiento energético y de materias primas críticas”.

Presencia de Meloni en el cambio de mando



Al concluir la reunión, Kast declaró sobre la eventual presencia de Meloni en el cambio de mando y expresó su confianza en que al menos esta pueda enviar una delegación de “primer nivel” para poder mantener un debate bilateral en temas de interés mutuo, desde la inmigración, al comercio o la educación, consignó 24Horas.

Incluso llegó a plantear que Meloni “en algún momento” pueda convocar una reunión con distintos presidentes de Sur y Centroamérica “para ir generando alianzas” en dichos ámbitos.



Kast defendió la capacidad de Chile de atraer inversiones, también en el sector de las materias primas críticas, una cuestión de gran interés en Roma, pero siempre y cuando beneficie a los chilenos.



Así cierra la gira europa del presidente electo, que lo ha llevado también a Bruselas y Budapest, antes de su toma de posesión el próximo 11 de marzo.