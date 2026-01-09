Home Nacional "kast se reunió con desbordes: “hoy hemos recuperado la esperanza ..."

Kast se reunió con Desbordes: “Hoy hemos recuperado la esperanza de caminar tranquilos por el centro de Santiago”

El Presidente electo manifestó que “todos queremos un espacio para transitar tranquilos, para conocer, disfrutar el centro de Santiago. Que nunca más a un turista le digan que no venga a Chile, que no venga al centro de Santiago porque puede ser asaltado”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Kast se reunió con Desbordes: “Hoy hemos recuperado la esperanza de caminar tranquilos por el centro de Santiago”

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este viernes con el alcalde Mario Desbordes en el municipio de Santiago.

Tras el encuentro, Kast destacó que “el alcalde tuvo un gran triunfo. Cambió la línea política. Pero eso no tiene por qué significar que algunos estén más o menos contentos si es que la plaza la pueden ocupar todos. Si es que podemos caminar desde La Moneda al Mercado Central. Es lo que queremos”.

Kast le agradeció al jefe comunal “porque hoy hemos recuperado la esperanza de caminar tranquilos por el centro de Santiago y esto va a seguir, porque ahora voy a ser vecino de Santiago, así que voy a estar golpeándole la puerta al alcalde si hay algún problema en la casa de La Moneda y el podrá ir a compartir cuáles son las dificultades y problemas de la comuna de Santiago, porque es la capital de Chile”.

El Mandatario electo manifestó que “todos queremos un espacio para transitar tranquilos, para conocer, disfrutar el centro de Santiago. Que nunca más a un turista le digan que no venga a Chile, que no venga al centro de Santiago porque puede ser asaltado”.

“Ojalá pudiéramos caminar libremente incluso con nuestros celulares, con la mano, por cualquier lugar. Ojalá. Ocurre en grandes capitales del mundo. Y Santiago va a estar al nivel de capitales del mundo gracias a que tenemos un gran alcalde como Mario Desbordes”, añadió.

Kast expresó que “ya queda poco para que pueda ser vecino también de ustedes y nos veamos aquí en la Plaza de Armas y en todas las todas las tradiciones que tiene esta gran comuna de Santiago”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Cataldo: “El Sistema de Educación Pública es una polít...

El titular de Educación encabezó el hito de traspaso al SLEP Marga Marga, que administrará 77 establecimientos de educación parvularia y escolar de Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana, atendiendo a una matrícula de 17.300 párvulos y estudiantes de esas comunas. Este Servicio Local es uno de los diez que entraron en régimen desde enero de 2026, con lo que el sistema ya cuenta con 36 SLEP funcionando a lo largo de todo el país.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago?: Los mejores bowlings para ir ...

Salir con amigos y cambiar la rutina es más fácil de lo que parece. Para quienes buscan un panorama distinto, el bowling aparece como es simple, entretenido y perfecto para compartir en grupo.

 

Leer mas
Triunfo
ANFP anuncia el fixture completo del Campeonato Nacion...

El organismo de Quilín dio a conocer el calendario con las 30 fechas del torneo de Primera División, certamen que tendrá el primer Superclásico en el mes de marzo.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
2
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/