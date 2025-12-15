Kast se reunió con los presidentes de la Cámara y el Senado

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió con los presidentes de la Cámara, José Miguel Castro (RN) y del Senado, Manuel José Ossandón (RN).



Ossandón señaló que es importante avanzar en “todo lo que tenga que ver con seguridad y recuperar la paz, porque aquí están hablando de la ultraderecha. Y no, aquí ganó la ultramergencia. La gente está desesperada, está angustiada. Quiere volver a la normalidad. Por lo tanto, todo lo que sea sobre eso, nosotros lo vamos a trabajar”.



“Es muy importante que el Senado siga haciendo lo que ha hecho en el Gobierno del Presidente Boric. Nosotros en el Gobierno del Presidente Boric hemos sido un factor absolutamente de apoyo a las cosas buenas. Hemos evitado las descalificaciones, las peleas, y eso lo vamos a hacer también en el gobierno del Presidente Kast”, indicó.



El senador aseguró que “nosotros vamos a ser el estabilizador de la política chilena, como lo demostramos. Nos querían eliminar y nos transformamos en una institución que ha normalizado a un gobierno que quería cambiarlo todo y no lo pudo hacer gracias a que el Senado conversando llegó a los grandes acuerdos”.



Por su parte, Castro mencionó que “es importante obviamente en términos protocolares venir a saludarlo de forma formal como presidente de la Cámara, pero también una persona que está muy pendiente, el Presidente electo, de lo que está pasando hoy en día en el Congreso”.



“Importante también de cómo se van a enfrentar después de marzo el próximo Congreso, preocupado cada uno de los detalles de las leyes que vienen, de cómo sacar adelante las leyes que han quedado pospuestas, también en términos de seguridad ciudadana, en términos de economía, cómo sacar adelante al país. La verdad que una persona que en cada detalle está preocupada, así que fue una reunión sumamente productiva”, añadió.



El parlamentario afirmó que “hay muchas leyes que se están hoy día sacando, hay mucha urgencia que ha puesto el Gobierno” y comentó que “hoy día lo que me ha pedido el Presidente electo es que yo me preocupe de justamente esos proyectos que pueden atentar contra el futuro del país y potenciar a aquellos que en realidad le van a hacer bien al país”.



“De eso estoy preocupado yo y también de que la próxima mesa de la Cámara de Diputados quede también ojalá en manos de aquellos que van a hacer coalición el día de mañana. Esos son mis dos objetivos en este momento”, complementó.