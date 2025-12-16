Home Nacional "kast se reunió con milei y tras la cita remarcó que “va a haber u..."

Kast se reunió con Milei y tras la cita remarcó que "va a haber una muy buena relación entre Chile y Argentina"

Según informó Radio Cooperativa, el encuentro se extendió por un par de horas. Tras el encuentro, Kast se acercó a la reja de la casa de Gobierno trasandina para saludar a un grupo de chilenos que se había reunido en la Plaza de Mayo.

Patricia Schüller Gamboa
Kast se reunió con Milei y tras la cita remarcó que “va a haber una muy buena relación entre Chile y Argentina”

El Presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo este martes una larga reunión con el mandatario argentino, Javier Milei, en la Casa Rosada. 

Esto en su primera actividad internacional tras ganar el balotaje el domingo 14.

Según informó Radio Cooperativa, la cita se extendió por un par de horas. Tras el encuentro, Kast se acercó a la reja de la casa de Gobierno trasandina para saludar a un grupo de chilenos que se había reunido en la Plaza de Mayo.

El Presidente electo aprovechó de dar un breve mensaje a las personas que se encontraban en el lugar. “Les quiero dar las gracias a argentinos y chilenosViene una nueva relación entre ambos países“, afirmó.

Requerido sobre la conformación de su gabinete, especialmente por el caso de José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina y a quien muchos dan como posible ministro de Hacienda, Kast afirmó que “vamos a ir anunciando las distintas situaciones en su momento“.

En un mensaje a los dos países, afirmó que “todo va a estar bien. Va a haber una muy buena relación entre Chile y Argentina, como nunca la ha habido“, consignó el medio citado.

Después de esta reunión el Presidente electo tenía programado un almuerzo con empresarios trasandinos y en la tarde se reuniría con el embajador de Chile en ese país, José Antonio Viera Gallo.

Ministro de Economía de Argentina y eventual llegada de Daza a equipo de Kast: “La posibilidad existe”
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

