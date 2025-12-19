Kast se reunió nuevamente con Frei: “Le agradezco mucho sus consejos, su visión de Chile hacia el mundo”

El Presidente electo, José Antonio Kast, se reunió la tarde de este viernes con el exmandatario Eduardo Frei en su residencia de calle Baztán, en Las Condes.

Kast llegó hasta la casa del exmandatario acompañado de su esposa, María Pía Adriasola.

El encuentro ocurre en medio del proceso disciplinario que inició la Democracia Cristiana (DC) en contra del expresidente por su reunión del 25 de noviembre pasado con el republicano.



Tras la reunión, Frei señaló que “con mi señora, con mis hijas, los hemos recibido, hemos tenido una larga conversación. Ha sido muy amena, muy familiar y también mirando a Chile”.



“Yo estoy aquí para decir que como expresidente siempre he trabajado por Chile y voy a seguir haciéndolo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos para crecer, para desarrollarnos, especialmente en el extranjero, en tantas misiones que he cumplido”, indicó.



Recalcó que siempre está “dispuesto a colaborar en todo lo que sea progreso para Chile, tranquilidad para Chile”.



El exmandatario felicitó “al Presidente (electo), a su señora, a su familia, desearle el pleno éxito, que funcione y que le vaya bien”.



Kast por su parte agradeció a Frei y dijo que ha buscado “todos los puntos de encuentro que podamos tener con personas que quizás en el pasado pudimos haber tenido diferencias”.



“Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo. No tenemos por qué nosotros asumir conflictos que hay en otras latitudes, sino solo pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas”, agregó.



El Presidente electo valoró la disposición de Frei a colaborar y su trayectoria en materia internacional. “Si hay alguien que ha hecho mucho por Chile, en temas de traer inversión, trabajo y calidad de vida, es el Presidente Frei”, afirmó, destacando los consejos recibidos y su visión de Chile hacia el mundo, consignó Emol.



“Le agradezco mucho sus consejos, le agradezco mucho su visión de Chile hacia el mundo. Todos los problemas que nosotros tenemos que enfrentar es mirando desde Chile hacia el mundo, no tenemos por qué nosotros asumir conflictos que hay en otras latitudes, sino sólo pensar en la calidad de vida de nuestros compatriotas”, indicó.



“Lo mismo haré con la expresidenta Bachelet, le pediré consejos sobre cómo hacemos para que Chile vuelva a recuperar el reconocimiento mundial por la estabilidad, por la seguridad. En algún momento cuando ya me toque asumir el mando, lo puede hacer el expresidente Boric” agregó.