Kast y anuncio de Boric sobre Punta Peuco: “Todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado”

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, cuestionó este lunes el anuncio del Presidente Boric de que la Contraloría tomó razón del decreto supremo que pone fin al carácter especial de Punta Peuco y que se transformará en una cárcel común.

Boric, en su última Cuenta Pública, se comprometió con poner fin a Punta Peuco. Aquello se concretó cinco meses después, durante la última etapa de su mandato.

Según consignó T13, de acuerdo con Kast, “el Presidente está de salida y todo lo que hace hoy día es pensando en su supuesto legado, pero es tarde”.

Kast lo acusó de “abusar” de la cadena nacional

El candidato lo acusó de “abusar” de la cadena nacional y de su poder en las negociaciones parlamentarias, donde aseguró que sacó “a que no le hicieron caso” e hizo “una especie de berrinche presidencial”. Asimismo, lo acusó de “autoritarismo” con su reforma para desplegar a las Fuerzas Armadas en la frontera sin autorización del Congreso y cuestionó que “ocultó al señor Monsalve”.

Ahora, aseguró, está tratando de “apelar a lo que sea” para que la candidatura de Jeannette Jara suba.

Kast cerró afirmando que Boric “claramente no está gobernando, sino que está tratando de mantener algo de legado. Si hubiesen sido de interés para él situaciones como estas u otras que empieza a levantar, lo habría hecho el primer día”, consignó T13.