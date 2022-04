La CAM anunció que ya no considera a ministra Siches como interlocutora válida

El líder y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, informó este miércoles que la agrupación ya no considera a la ministra del Interior, Izkia Siches, como interlocutora válida para dialogar con el Gobierno de Gabriel Boric.



Llaitul aclaró que la determinación se debe a la posición de la secretaria de Estado de “dotar de mayor capacidad militar a las policías y de potenciar la institucionalidad opresora”.



“Nosotros ya no la consideramos interlocutora válida para poder establecer algún acercamiento a las expresiones que estamos en la resistencia”, agregó.



La ministra Siches manifestó este martes en la Cámara de Diputados que, luego de que ya no rige el Estado de Excepción en las regiones del sur del país, el Ejecutivo apoyará un refuerzo de la presencia policial en la zona, con la entrega de mil millones de pesos “para comprar drones de mayor alcance que faciliten la acción policial y prevengan la ocurrencia de eventos de violencia”.



El vocero afirmó que “ya dimos cuenta en un comunicado que no tenemos la más mínima intención de dialogar sobre todo cuando hay discursos de este tipo en que, de alguna manera, se trata de hacer un parangón artificioso con la violencia que impone el Estado y, supuestamente, con la violencia que ejerce la resistencia mapuche a la hora de confrontar los intereses de los bienes capitales y contra la represión que se ejerce de manera brutal y criminal en el Wallmapu”.