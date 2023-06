La cantante Sia reveló que fue diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista

En conversación con el programa de podcast “Rob Has a Podcast”, la cantante australiana Sia reveló que a sus 45 años fue diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista.

La intérprete, quien mantenía conversación con Rob Cesternino, señaló que “durante 45 años, pensé: ‘Tengo que ponerme mi traje humano’. Y sólo en los dos últimos años he llegado a ser plenamente yo misma”.

“Creo que una de las mejores cosas es que nadie puede conocerte y amarte cuando estás lleno de secretos y viviendo en la vergüenza”, reflexionó la cantante.

Sobre su diagnóstico, Sia confesó cómo se sentía actualmente. “Cuando finalmente nos sentamos en una habitación llena de extraños y les contamos nuestros secretos más profundos, oscuros y vergonzosos, y todos se ríen con nosotros, y no nos sentimos como basura por primera vez en nuestras vidas, y nos sentimos vistos por lo que realmente somos, luego podemos comenzar a salir al mundo y simplemente operar como seres humanos con corazones y sin pretender ser nada”, expresó.

Cabe recordar que antes de su diagnóstico de TEA, la artista dirigió, produjo y escribió el filme “Music”, el cual narra la historia de una traficante de drogas que debe cuidar de su hermana menor, quien es una autista no verbal. Tras su estreno, la cantante fue blanco de críticas, ya que la actriz que interpretaba a la joven, quien además aparecía como bailarina en sus videoclips, no era neurodivergente. Además, a la ola de críticas se le sumo las quejas por una técnica de inmovilización que ya no es usada para calmar tras un colapso.

“Planeo eliminar las escenas de inmovilización de todas las copias futuras. Escuché a las personas equivocadas y esa es mi responsabilidad, mi investigación claramente no fue lo suficientemente exhaustiva, no fue lo suficientemente amplia”, tuiteó en aquella ocasión.