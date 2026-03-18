La Florida firma alianza con la Universidad de Chile para implementar 14 puntos de control preventivo para adultos mayores

La Municipalidad de La Florida firmó un convenio con la Universidad de Chile para implementar el Programa de Envejecimiento Activo y Saludable (E.A.S.), una iniciativa que incorpora 14 puntos de control de presión arterial en la comuna como base de un modelo de detección temprana y derivación para personas mayores.

La actividad fue encabezada por el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, junto a la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés y la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, en una jornada que reunió a más de 300 adultos mayores en el SPA del Adulto Mayor de La Florida.

En una comuna donde el 16,2% de la población supera los 65 años, el foco del programa está puesto en anticiparse a la dependencia, identificando factores de riesgo a tiempo y conectando a los vecinos con la red de programas municipales.

En ese contexto, el alcalde Daniel Reyes advirtió que “Chile enfrenta una crisis de natalidad y un cambio demográfico profundo que nos obliga a anticiparnos. Este ya no es un tema del futuro, es del presente, se siente en las familias, en el trabajo y en las pensiones, y exige decisiones ahora”, relevando la urgencia de avanzar en este tipo de políticas.

El modelo considera no solo la detección, sino también la derivación efectiva hacia programas de salud, apoyo social y actividades comunitarias, aprovechando la red que ya existe en la comuna.

En esa línea, el jefe comunal sostuvo que “en La Florida decidimos adelantarnos, siendo pioneros en impulsar programas que fortalecen la prevención en lo social, el deporte, la salud y la cultura para nuestros adultos mayores”, destacando el trabajo territorial que permite sostener este tipo de iniciativas.

Rectora Devés destacó el valor de esta alianza

Desde la Universidad de Chile, la rectora Rosa Devés, destacó el valor de esta alianza, enmarcando el proyecto en una experiencia internacional que ha demostrado resultados concretos en salud pública.

El programa tiene su origen en 2018, tras el intercambio con el modelo de North Karelia en Finlandia, país que logró revertir sus indicadores de salud cardiovascular, y su posterior implementación en Chile a través del Hospital Clínico de la casa de estudios, comenzando como piloto en Curaco de Vélez.

En ese contexto, la rectora señaló que “como U. de Chile, creemos firmemente que solo mediante el trabajo articulado es posible contribuir de manera efectiva al bienestar de la población. Esta mirada integral nos desafía a pensar políticas y acciones que no fragmenten, sino que reconozcan que el envejecimiento activo y saludable comienza mucho antes de la adultez mayor y se nutre de decisiones colectivas sostenidas en el tiempo. Celebramos profundamente que lo aprendido en el sur de Chile, inicialmente en la pequeña localidad de Curaco de Vélez, llegue hoy a esta comuna populosa y vibrante que es La Florida. Ese traslado de experiencia es en sí mismo un hecho muy significativo que demuestra que las buenas prácticas, cuando están bien fundadas y arraigadas en la comunidad, pueden dialogar con realidades diversas y enriquecer nuevas implementaciones”.

Ministra Wulf: “Quereemos que nuestras personas mayores sienta que su país los reconoce”

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró el impacto del programa. “Queremos que nuestras personas mayores, nuestra generación dorada, sienta que su país los reconoce. Este programa de envejecimiento activo y saludable es una tremenda iniciativa que llevamos un buen tiempo estudiando. Que nuestras personas mayores estén mejor, que tengan una mejor calidad de vida. Esto realmente les cambia la manera cómo viven todos estos años, a veces son poco entendidos, son poco escuchados, son poco acogidos y esto justamente va a potenciar su autonomía, a potenciar su felicidad. Y ese es justamente el foco que esta administración le va a dar a las políticas públicas que impulsemos desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

En una comuna donde el 16,2% de la población tiene más de 65 años, este programa pone su foco en anticiparse a la dependencia, identificando oportunamente factores de riesgo y vinculando a los vecinos con la red de programas municipales disponibles. En ese contexto, La Florida se presenta como una comuna especialmente idónea para impulsar esta iniciativa, gracias a una política municipal sólida en materia de prevención, sustentada en diversos programas orientados al bienestar, la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores.

Con esta alianza, la comuna busca proyectar un modelo replicable a nivel nacional, basado en la detección temprana, la derivación oportuna y el trabajo conjunto entre el municipio y la academia.