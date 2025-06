“La gente que mueve masas…”: Mariana Derderián aclaró su llamado a “Don Francisco” por el conflicto en Gaza

Hace algunos días, Mariana Derderián sorprendió en sus redes sociales luego de emplazar a Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, solicitando que el histórico animador se pronunciara acerca del conflicto en la Franja de Gaza.

El mensaje de la actriz provocó diferentes reacciones, y a la vez, recibió algunas críticas y comentarios negativos.

Frente a esto, Derderián publicó un video este miércoles en su cuenta de Instagram, donde se refirió nuevamente al tema y aclaró su llamado al destacado comunicador.

“Mi intención era un poco que la gente que mueve masas en nuestro país, que la gente que es influencer, conductores, comunicadores, actores, artistas, todos nos manifestáramos con respecto al genocidio que está ocurriendo en Gaza”, remarcó la intérprete.

En la misma línea, añadió: “Que todos tomáramos una postura porque no podemos hacer vista gorda y este no es un momento para ser ambiguos. Tú tienes que cachar que aquí no puedes quedar bien con dios y con el diablo”.

“Ahora, no traigamos el problema para acá. El silencio es una respuesta sumamente contundente y todas las personas que están en silencio, uno puede concluir, ¿verdad? No tenemos que ser muy brillantes. Pero ya está”, planteó la actriz.

Además, subrayó que “no nos apuntemos más con el dedo porque no sacamos nada. No sacamos nada y mi invitación sigue siendo la misma”.

La actriz, también, insistió en que su llamado apunta a “vivir desde la empatía, vivir desde el amor, vivir desde el cuidado, que no seamos individualistas, que seamos más humanos, porque antes de ser de cualquier religión o cualquier partido, somos personas”.