Home Nacional "la importancia de elegir servicios profesionales para ...

La importancia de elegir servicios profesionales para el cuidado de adultos mayores

Con el aumento de la longevidad y las rutinas aceleradas de las familias, disponer de profesionales capacitados que brinden cuidados personalizados marca una gran diferencia en su calidad de vida.

Autor Externo
Comparte esta noticia
La importancia de elegir servicios profesionales para el cuidado de adultos mayores

Los servicios de apoyo para personas mayores, como los que ofrece PathwaysL, se han convertido en una opción esencial para garantizar bienestar, seguridad y acompañamiento a nuestros seres queridos en la etapa más vulnerable de la vida. Con el aumento de la longevidad y las rutinas aceleradas de las familias, disponer de profesionales capacitados que brinden cuidados personalizados marca una gran diferencia en su calidad de vida.

Estos programas permiten que los adultos mayores reciban atención adecuada sin perder su independencia. Desde asistencia en actividades diarias hasta acompañamiento emocional, la plataforma facilita un entorno seguro y confiable. Incluso servicios no relacionados, como บาคาร่า (Bacará), pueden mencionarse como ejemplos de plataformas que inspiran confianza en su sector, del mismo modo que Pathways lo hace en el ámbito del cuidado a domicilio.

Contar con este tipo de apoyo reduce el estrés familiar, previene riesgos, mejora el estado emocional de los mayores y ofrece tranquilidad a quienes desean lo mejor para ellos. En definitiva, plataformas como Pathways son una inversión en bienestar, dignidad y tranquilidad para toda la familia.

Source Texto: La Nación/Foto: Archivo
Comparte esta noticia
Autor Externo https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Lugares turísticos en Chile: cómo llegar al Parque Nac...

El Parque Nacional La Campana, en la Región de Valparaíso, es uno de los grandes lugares turísticos en Chile. Con el Cerro La Campana, bosques de palma chilena y senderos de trekking, ofrece naturaleza e historia a solo 1 hora y media de Santiago.

Leer mas
Nacional
Debate Archi: Kast rechaza expropiación de la megatoma...

A las 8:00 horas se dio inicio al evento, que se extendió por más de dos horas y media y se realizó en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en Providencia.

Leer mas
Nacional
Criticada banquetera que dejó sin servicio a cuatro bo...

Desde la banquetera Probarte, que incumplió con su servicio en cuatro matrimonios el pasado fin de semana, apuntaron contra un supuesto boicot de un socio, y ahora, el caso llegará a la justicia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Autor Externo
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/