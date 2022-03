“La llevó engañada a una sala”: El desgarrador relato de padre que denunció violación de su hija en liceo de Renca

El padre de una alumna de un liceo de Renca, perteneciente a Duoc UC, compartió un desgarrador testimonio, luego que su hija fuera violada por un alumno al interior del recinto educacional.

El hecho ocurrió el pasado martes, a la hora del recreo, según denunció Luis, padre de la menor.

“Es una situación que ningún papá quisiera vivir. Esto ocurre a las 12:20 horas y a mí me llaman a las 15:05 para decirme que le ocurrió algo terrible a mi hija. Yo destrozado totalmente. Le entrego toda la confianza al liceo y me entregan a mi hija violada. Lo hago público porque creo que es la mejor forma de enfrentar esto”, contó a “Contigo en directo” en diálogo con Humberto Sichel.

“Es aberrante, insólito. Los relatos son una cosa espantosa. La lleva engañada a una sala y le provoca la violación. Esto fue en un recreo, solamente estaban los segundos medios. El tipo la llevó engañada para allá. ‘Oye, te buscan’, le dijo. ‘Oye, si yo no te conozco’, le respondió. La llevó y la encierra. El relato es espantoso, no sé si puede salir al aire”, agregó.

Luis explicó que “estábamos ordenando la casa de mi padre y me llaman por teléfono para decirme que venga al colegio urgente. En el transcurso empiezan a llegar mensajes al WhatsApp del curso y dicen ‘oye, abusaron de una niña’, y en mi mente digo ‘por eso me llamaron, es mi hija’. Llego acá y efectivamente era que habían violado a mi hija”.

“Se me vino el mundo abajo, porque somos de esas personas que se han sacado la mugre criando a nuestros hijos, venimos de los más abajo, de la mierda, mis cabros son extraordinarios, tengo una hija en la universidad y se me vino el mundo abajo. Humberto, no tengo palabras. Hasta el día de hoy no he recibido ni una llamada del colegio”, reveló.

El padre, notablemente afectado, explicó que “mi hija tiene 14 años, 14 años, y le arruinaron su vida. No naturalicemos. No puede pasar en nuestro país. No sé dónde estamos, Humberto”.

Sobre el presunto violador, el hombre reveló que “está adentro. Aunque suena chistoso, está adentro en clases. No han hecho nada”.

“Yo confío en la justicia, él está adentro y viene mañana al colegio y de nuevo entra. Yo quiero creer en la justicia, PDI confirmó que está investigando todo”, afirmó.

Luis reveló que “mi hija tiene un daño tremendo, tengo partida el alma. Lo quise hacer visible porque no puede seguir pasando esto. Tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas”.

Para cerrar, el liceo apuntó: “No entiendo por qué quieren proteger la identidad del joven, pienso que están ocultando algo (…) Yo estoy muy decepcionado, pero necesito que mi hija sane y que no lo ocurre a otras niñas”.

COMUNICADO DEL COLEGIO

A través de un comunicado revelado por el programa de CHV, el liceo informó que “fuimos informados de una denuncia por violación a una de nuestras estudiantes dentro del establecimiento por lo que interpusimos la respectiva denuncia en Carabineros en compañía de la familia”.

“La investigación ya está en manos de Carabineros y PDI y estamos colaborando en todo lo que sea necesario. Por el momento, no nos pronunciaremos respecto al tema para no entorpecer el respectivo proceso. Acompañamos a la familia en esta sensible y compleja situación”, cerraron.