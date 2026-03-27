La luz subiría en promedio 2,8% en abril por deuda rezagada con distribuidoras

Las tarifas eléctricas sumarán una nueva alza en abril por la deuda de más de US$800 millones con las empresas distribuidoras, acumulada desde la pandemia.



Según publica este viernes El Mercurio, en promedio esta nueva alza sería de 2,8% a nivel nacional por cliente residencial.



Desde que se comenzaron a pagar las deudas pendientes con las empresas eléctricas, a inicios de 2024, las tarifas eléctricas han subido entre 30% y 67%. Esto dependiendo de la ciudad.



El gobierno anterior propuso “solidarizar” el alza de esta deuda, con lo que cada hogar pagaría alrededor de $1.500 por mes. Sin embargo, la ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que estaban estudiando un mecanismo para no traspasar el pago de las deudas a los consumidores. Este proyecto aún no ha sido presentado.

Lo que se aplicará es lo determinó la SEC

En ese sentido, lo que se aplicará hasta el momento es lo que determinó la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Esto es que la deuda se comenzará a pagar en abril, por cuatro años. El monto dependerá de la comuna y de la empresa distribuidora que tiene cada hogar.



“A nivel promedio nacional, el efecto debería estar en torno a un 2,8% de alza para un cliente residencial”, indicó Daniel Salazar, exdirector ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CNE) y socio director de grupo energiE.



Esta situación se da además en un contexto en que los precios del petróleo han aumentado, lo que pone presión sobre el sistema eléctrico. Según Salazar, este efecto no se verá en el reajuste del precio de la generación para el segundo semestre de 2026. Pero sí se reflejará en el valor que pagarán los hogares desde 2027 en adelante.



“Los contratos de suministro para abastecer clientes residenciales poseen mecanismos de reajuste o indexación en función de diversos índices de precios”, explica.



En el corto plazo -este 2026- no se deberían ver efectos asociados al alza de los commodities. Esto principalmente porque las variaciones de los índices que determinan el precio de nudo (60-70 % de la tarifa residencial) para la fijación del segundo semestre, se controlan hasta enero, indica.



“Por lo tanto, para el precio de nudo del segundo semestre 2026 no se alcanzará a capturar lo ocurrido durante marzo y los meses venideros, pero sí será capturado e impactará en la fijación de precios de nudo del primer semestre de 2027”, concluye.