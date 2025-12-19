La Moneda recibirá cartas credenciales de nuevos embajadores de EEUU e Israel el 30 de diciembre

El Gobierno del Presidente Boric fijó para el 30 de diciembre la ceremonia de recepción de cartas credenciales de los nuevos embajadores de Estados Unidos, Israel, Cuba, Japón y Panamá.



Según informa La Tercera, la confirmación llega tras semanas de polémica. El representante estadounidense, Brandon Judd, había cuestionado públicamente la demora del Ejecutivo en agendar la cita. “Hemos contactado al Presidente en varias ocasiones para hacerle saber. Estoy preparado para presentar mis credenciales, él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante. Así que estoy listo para presentar mis credenciales. No puedo hacerlo hasta que él me diga que está disponible”, acusó el diplomático en conferencia de prensa.



Ante esas críticas, el canciller Alberto van Klaveren respondió con una nota de protesta a Washington y explicó que “el proceso de presentación de credenciales es una práctica habitual.



Todos los países tienen plazos distintos para la presentación de credenciales y hay países que, por ejemplo, contemplan ceremonias dos o tres veces al año, no más que eso. Eso lo puedo afirmar porque es la experiencia de cualquier embajador que está en el extranjero”.



El ministro agregó que “son casos absolutamente normales y la verdad es que, obviamente, el Presidente recibirá cuando pueda a los nuevos embajadores y hará la ceremonia respectiva de presentación de credenciales. Obviamente, no hacemos excepciones, es decir, aquí se sigue un orden cronológico como corresponde a un país como el nuestro”.



Ese mismo día también entregará sus credenciales el nuevo embajador de Israel, Peleg Lewi, quien llega tras el complejo antecedente de su predecesor, Gil Artzyeli. En septiembre de 2022, Boric se negó a recibir sus credenciales, lo que derivó en un prolongado roce diplomático que se agudizó con la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Esta vez, la cancillería espera un proceso sin sobresaltos.



El 30 de diciembre se sumarán además las presentaciones de Cornelio Oliva (Cuba), Sone Kenko (Japón) y el representante de Panamá.



Los cinco diplomáticos iniciaron sus funciones en los últimos meses del gobierno de Boric y ejercerán principalmente durante la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, quien ha manifestado su intención de fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.