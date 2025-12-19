Home Nacional "la moneda recibirá cartas credenciales de nuevos embajadores de e..."

La Moneda recibirá cartas credenciales de nuevos embajadores de EEUU e Israel el 30 de diciembre

Ese día se sumarán además las presentaciones de Cornelio Oliva (Cuba), Sone Kenko (Japón) y el representante de Panamá.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
La Moneda recibirá cartas credenciales de nuevos embajadores de EEUU e Israel el 30 de diciembre

El Gobierno del Presidente Boric fijó para el 30 de diciembre la ceremonia de recepción de cartas credenciales de los nuevos embajadores de Estados Unidos, Israel, Cuba, Japón y Panamá.

Según informa La Tercera, la confirmación llega tras semanas de polémica. El representante estadounidense, Brandon Judd, había cuestionado públicamente la demora del Ejecutivo en agendar la cita. “Hemos contactado al Presidente en varias ocasiones para hacerle saber. Estoy preparado para presentar mis credenciales, él no nos ha dado una fecha. Se rehúsa a contestar el teléfono al secretario (Marco) Rubio, eso es decepcionante. Así que estoy listo para presentar mis credenciales. No puedo hacerlo hasta que él me diga que está disponible”, acusó el diplomático en conferencia de prensa.

Ante esas críticas, el canciller Alberto van Klaveren respondió con una nota de protesta a Washington y explicó que “el proceso de presentación de credenciales es una práctica habitual.

Todos los países tienen plazos distintos para la presentación de credenciales y hay países que, por ejemplo, contemplan ceremonias dos o tres veces al año, no más que eso. Eso lo puedo afirmar porque es la experiencia de cualquier embajador que está en el extranjero”.

El ministro agregó que “son casos absolutamente normales y la verdad es que, obviamente, el Presidente recibirá cuando pueda a los nuevos embajadores y hará la ceremonia respectiva de presentación de credenciales. Obviamente, no hacemos excepciones, es decir, aquí se sigue un orden cronológico como corresponde a un país como el nuestro”.

Ese mismo día también entregará sus credenciales el nuevo embajador de Israel, Peleg Lewi, quien llega tras el complejo antecedente de su predecesor, Gil Artzyeli. En septiembre de 2022, Boric se negó a recibir sus credenciales, lo que derivó en un prolongado roce diplomático que se agudizó con la escalada del conflicto en la Franja de Gaza. Esta vez, la cancillería espera un proceso sin sobresaltos.

El 30 de diciembre se sumarán además las presentaciones de Cornelio Oliva (Cuba), Sone Kenko (Japón) y el representante de Panamá.

Los cinco diplomáticos iniciaron sus funciones en los últimos meses del gobierno de Boric y ejercerán principalmente durante la administración del Presidente electo, José Antonio Kast, quien ha manifestado su intención de fortalecer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Kast se reunió nuevamente con Frei: “Le agradezc...

La tarde de este viernes el Presidente electo llegó, acompañado de su esposa María Pía Adriasola, hasta la residencia del exmandatario en Las Condes. “Si hay alguien que ha hecho mucho por Chile, en temas de traer inversión, trabajo y calidad de vida, es el Presidente Frei”, afirmó.

Leer mas
Nacional
Gobierno decretó duelo oficial en la RM por fallecimie...

El Presidente Boric asistió este viernes al velorio del voluntario de Bomberos y manifestó que “realmente impacta, duele, desgarra, pero también da esperanza en la solidaridad humana, en la solidaridad que inspira a bomberos, que yo espero sea contagiosa para todo el resto de la sociedad”.

Leer mas
Nacional
Reportan que joven desaparecida en Farellones habría s...

Daniela Sáez, de 26 años, permanecía extraviada desde el pasado miércoles. Según informó T13, las autoridades confirmaron que están realizando un operativo de rescate a más de 4.700 metros de altura.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/