La Roja pierde por 2-1 frente a Argentina en Calama y se aleja el Mundial de Qatar 2022

La Selección Chilena perdió la noche de este jueves por 2-1 frente a Argentina en el Estadio Zorros del Desierto, en Calama, por la 15ª fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

De esta manera, el equipo de Martín Lasarte se estanca en el séptimo lugar de la tabla con 16 puntos, quedando a uno de Colombia –en zona de repechaje– y Perú, que este viernes se enfrentan en Barranquilla.

Argentina, ya clasificada para la Copa del Mundo, llegó a 32 unidades en el segundo lugar de la clasificación.

Los trasandinos se pusieron en ventaja de manera temprana con gol de Angel Di Maria y a pesar de que La Roja pudo responder e igualar con un gran gol de Ben Brereton, no fue suficiente ante los albicelestes.



El partido comenzó con una alta intensidad, con aproximaciones para ambos equipos antes del minuto de juego. El primer tanto del encuentro vendría a los nueve minutos tras una gran jugada individual de Di Maria, quien recibió la pelota en mitad de cancha y encaró a la defensa chilena, enganchando entre tres jugadores. “El Fideo” lanzó un misilazo desde fuera del área, dirigido al palo izquierdo de Claudio Bravo, que nada pudo hacer para evitar el uno a cero a favor de la visita.



Chile insistió en búsqueda del empate y tendría su recompensa al minuto 20 de juego, desde el sector derecho Marcelino Núñez levantó un gran centro, el cual fue aprovechado por Brereton que con un gran cabezazo venció la floja resistencia de Emiliano Martínez, decretando la igualdad momentánea en el encuentro.



Tras la paridad el encuentro tomó un gran ritmo, con llegadas para ambas escuadras, pero sin hacerse daño. Pasada la media hora de juego Argentina recuperó una pelota en mitad de cancha, Rodrigo De Paul disparó desde larga distancia, que Claudio Bravo no pudo contener, dejando un rebote que aprovechó Lautaro Martínez para poner el dos a uno a favor de la visita. El capitán de La Roja venía con molestias y tras el segundo tanto albiceleste fue reemplazado por el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés.



Ambos equipos generaron llegadas en lo restante de la primera mitad, pero sin mayor peligro. En la segunda mitad bajó la intensidad de ambos equipos, sin mayores situaciones de peligro y con un dominio de balón compartido por ambas selecciones. Lasarte movió el tablero a los 60 minutos de juego, con el ingreso de Joaquín Montecinos y Mauricio Isla en desmedro de Núñez y Díaz, buscando un protagonismo mayor de La Roja.



El conjunto trasandino cedió el dominio de las acciones y el balón a Chile. La selección buscó el empate con más ganas que fútbol, haciendo un gran desgaste que no se tradujo en ocasiones claras de gol. A pesar de un par de cabezazos de Brereton que inquietaron la portería albiceleste, Argentina manejó el resultado sin mayores complicaciones y cerró de muy buena forma el partido, que terminó por dos tantos a uno a favor de la visita.



Chile viajará a La Paz para medirse con Bolivia este martes de febrero, a las 17 horas, con cambios obligados para Lasarte, ya que tanto Guillermo Maripán como Sebastián Vegas quedaron suspendidos por tarjetas amarillas, en un partido que La Roja tendrá que ganar o ganar para seguir con vida en el camino a Qatar.

“Daremos lo mejor en nuestros últimos tres partidos”, remarcó Brereton al término del partido.