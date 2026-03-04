La ruta del sushi vegano: los mejores rolls plant-based y qué hacer en Santiago

Olvídate del clásico y aburrido roll de pepino o palta; la capital está viviendo un boom plant-based lleno de texturas crujientes y salsas acevichadas vegana. Si buscas opciones innovadoras para salir con amigos o pedir a domicilio y te preguntas qué hacer en Santiago para disfrutar del mejor sushi vegano, aquí tienes la respuesta.

Descubre cuatro restaurantes perfectos para probar algo distinto: desde exclusivas cocinas 100% vegetales y espacios pet-friendly, hasta locales con cartas mixtas y menús Junaeb para que absolutamente nadie del grupo se quede fuera del panorama

El mejor sushi vegano de Barrio Italia

Kambo Vegan Sushi

Para quienes buscan opciones gastronómicas innovadoras y se preguntan qué hacer en Santiago, Kambo Vegan Sushi redefine la comida japonesa con una propuesta 100% basada en plantas.

El menú arranca con entradas irresistibles como las coliflores apanadas o el clásico Champi Furai relleno de vegadelphia. En los fondos, brilla la fusión de sabores con el Tiradito Roll: palta, cebolla tempura y vegadelphia, bañado en una vibrante salsa a base de leche de tigre, aliños japoneses y merkén.

Si buscas salir de lo tradicional, sorprenden con opciones sin arroz como el Honey Roll (preparado con tofu y seitán) o alternativas crujientes como el Hot Champi Tempura.

Puedes vivir la experiencia presencial en su local pet-friendly al interior del Patio Girardi en Barrio Italia, en Girardi 1365. El espacio perfecto para disfrutar de un buen roll acompañado de tu perro, o pedir a casa a través de su segunda sucursal exclusiva de delivery y retiro en Chacabuco 267, Maipú.

Qué hacer en Santiago para la opción más cercana alrededor de la ciudad

Shiso Vegan Sushi

Si prefieres disfrutar de un panorama en casa y buscas la mejor opción de sushi a domicilio, Shiso Vegan Sushi es el indiscutido. Al enfocarse en el formato de despacho, han logrado abarcar gran parte de la ciudad con centros en Las Condes, Vitacura, Providencia, Santiago Centro, Lo Barnechea y La Florida.

Su carta sorprende con una extensa variedad de rolls 100% veganos, integrando combinaciones frescas de mango, manzana verde, espárragos, palta y champiñón. Pero no se quedan solo en los cortes tradicionales: también destacan sus abundantes gohan, innovadoras sushi burgers y entradas como el Cheese Veggie Furai: ocho crujientes bastones de queso vegano envueltos en un original panko de harina de garbanzos.

Toda esta experiencia culinaria es fácilmente accesible pidiendo directo a tu puerta a través de Rappi, Uber Eats, PedidosYa y Didi.

Un punto vegano en Providencia

Runaway Sushi

Si en tu grupo hay gustos divididos y buscan qué hacer en Santiago para dejar a todos contentos, Runaway sushi es la solución.

Ubicado en Rancagua 574, en Providencia, este local brilla por ofrecer una propuesta inclusiva que equilibra el sushi clásico con una carta 100% vegana.

Sea su roll acevichado vegan o un sake sake veggie, un roll de salmón vegano, palmito, queso crema y cebollín, envuelto en láminas de salmón plant-based. Además de platos calientes como el wok yakisoba vegan (preparado con fideos integrales salteados en soya y seitán) y bowls como el chirashi kinoko crispy, que combina una base de arroz con champiñones furai, palmito, palta, queso crema y sésamo.

Qué hacer en Santiago para opciones veganas, fusión nikkei y menús universitarios

Alaska Sushi Fusión

Con locales en el centro Teatinos 511 y General Jofré 307 y en Lo Barnechea Av. La Dehesa 1822, este restaurante no solo mezcla la gastronomía peruana con la japonesa, sino que además aceptan Junaeb.

Su propuesta es súper transversal, ofreciendo desde sushis tradicionales y opciones veganas.

Como el vegan ceviche furai roll, una explosión crujiente de tofu tempura en panko y fideo wantán, coronado con un fresco ceviche mix de verduras y cilantro. Si prefieres un toque de picor, el veggie spicy , relleno de queso crema vegano y zanahoria tempura, envuelto en palta y cubierto de crispy spicy.

Para los que buscan salir de la clásica pieza de arroz, el yakisoba de tofu con fideos chinos salteados y verduras es el plato caliente perfecto. Y de postre galletas estilo New York para cerrar la jornada.