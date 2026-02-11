La ruta tiendas de figuras de colección y juguetes geek: Qué hacer en Santiago

Si buscas qué hacer en Santiago y eres fanático del coleccionismo, este recorrido es ideal para reencontrarte con las sagas que marcaron tu historia y descubrir nuevas piezas para tu vitrina.

Desde La Nación te dejamos esta ruta de locales imperdibles con las mejores tiendas de figuras de colección y juguetes geek para recorrer la ciudad con mirada nostálgica y pop.

La tienda más grande del país

Mirax Hobbies

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren apostar a lo seguro, Mirax Hobbies es un clásico de Santiago pensado para los fans de la cultura geek y los modelistas, sean trenes, autos, aviones y más.

Con tiendas en Mall Apumanque y Costanera Center, acá encontrarás marcas como Hot Toys, Marvel Legends, Good Smile Company, NECA y S.H.Figuarts, con figuras articuladas, estatuas de colección y accesorios que recrean con precisión a tus personajes favoritos, sean de superhéroes, sagas de culto, manga o videojuegos.

Además, el recorrido incluye cómics, mangas, maquetas a escala, juegos de mesa y juguetes para todas las edades.

Siendo su casa matriz y la tienda más grande, en el Apumanque, los podrás visitar de lunes a sábado entre 10:00 y 20:00 horas, y domingos y festivos de 11:00 a 20:00. Mientras que, en el Costanera Center, abren todos los días de 10:00 a 21:00 horas.

Figuras DBZ Chile

Si eres fanático de la cultura japonesa, el manga y el anime, este es un panorama que no falla.

En pleno centro encontrarás a Figuras DBZ Chile especializada donde el universo otaku.

Dragon Ball Z, Dandadan, One Piece, Pokémon o Neon Genesis Evangelion están en este lugar. Desde figuras Figma, S.H.Figuarts, Nendoroids, estatuas de colección y gashapones, hasta peluches, blind box y artículos decorativos para llevar la estética japonesa también a tu espacio personal.

Está ubicada en Paseo San Agustín, local 73, Santiago Centro (entrada por calle Moneda 835). Abierta de lunes a viernes: 10:30 a 19:30 y sábado: 10:30 a 14:30

Una parada para los de la vieja escuela

Customzero101

Para quienes crecieron con las series de los 80 y 90, esta tienda es un verdadero viaje a la nostalgia. Si en Santiago te ha costado encontrar figuras de Robotech o Macross, acá sí las puedes hallar.

Está ubicada en Los Dos Caracoles de Providencia 2216, local 40-B, y en sus vitrinas podrás ver a los ThunderCats, Transformers, Star Wars, Gundam y Power Rangers, entre otros clásicos que marcaron a toda una generación.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago los podrás visitar de lunes a sábado, entre 11:00 y 19:00 horas.

Hobby Fest Tienda

Si andas tras esa pieza difícil de conseguir o simplemente quieres revivir lo vintage de la cultura japonesa.

En Hobby Fest encontrarás figuras de franquicias históricas como Gundam, Mazinger Z, Ultraman, Astro Boy, los Super Sentai y criaturas del universo Godzilla y distintos kaijus.

Hay desde figuras vintage, de los 70, 80 o 90 originales hasta bootlegs que hoy son piezas de culto dentro del coleccionismo retro.

La tienda está ubicada en Galería Los Pájaros, Providencia 2348, local 74 (esquina Bucarest), a pasos del Metro Los Leones. Atendiendo de lunes a viernes, de 11:30 a 17:30 hrs.