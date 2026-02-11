Home Viajes "la ruta tiendas de figuras de colección y juguetes geek: qué hace..."

La ruta tiendas de figuras de colección y juguetes geek: Qué hacer en Santiago

De Dragon Ball a Star Wars, pasando por Gundam, Transformers y Pokémon, Santiago tiene tiendas especializadas para los fanáticos del coleccionismo y descubre acá las mejores en la capital.

 

Benjamin Diaz
Comparte esta noticia
La ruta tiendas de figuras de colección y juguetes geek: Qué hacer en Santiago

Si buscas qué hacer en Santiago y eres fanático del coleccionismo, este recorrido es ideal para reencontrarte con las sagas que marcaron tu historia y descubrir nuevas piezas para tu vitrina.

Desde La Nación te dejamos esta ruta de locales imperdibles con las mejores tiendas de figuras de colección y juguetes geek para recorrer la ciudad con mirada nostálgica y pop.

La tienda más grande del país

Mirax Hobbies

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren apostar a lo seguro, Mirax Hobbies es un clásico de Santiago pensado para los fans de la cultura geek y los modelistas, sean trenes, autos, aviones y más.

Con tiendas en Mall Apumanque y Costanera Center, acá encontrarás marcas como Hot Toys, Marvel Legends, Good Smile Company, NECA y S.H.Figuarts, con figuras articuladas, estatuas de colección y accesorios que recrean con precisión a tus personajes favoritos, sean de superhéroes, sagas de culto, manga o videojuegos.

Además, el recorrido incluye cómics, mangas, maquetas a escala, juegos de mesa y juguetes para todas las edades. 

Siendo su casa matriz y la tienda más grande, en el Apumanque, los podrás visitar de lunes a sábado entre 10:00 y 20:00 horas, y domingos y festivos de 11:00 a 20:00. Mientras que, en el Costanera Center, abren todos los días de 10:00 a 21:00 horas.

Qué hacer en Santiago si eres fan del anime

Figuras DBZ Chile

Si eres fanático de la cultura japonesa, el manga y el anime, este es un panorama que no falla. 

En pleno centro encontrarás a Figuras DBZ Chile especializada donde el universo otaku.

Dragon Ball Z, Dandadan, One Piece, Pokémon o Neon Genesis Evangelion están en este lugar. Desde figuras Figma, S.H.Figuarts, Nendoroids, estatuas de colección y gashapones, hasta peluches, blind box y artículos decorativos para llevar la estética japonesa también a tu espacio personal.

Está ubicada en Paseo San Agustín, local 73, Santiago Centro (entrada por calle Moneda 835). Abierta de lunes a viernes: 10:30 a 19:30 y sábado: 10:30 a 14:30

@figurasdbzchile

¡Coleccionistas, atención! 🚨 Tu regalo de Navidad está con nosotros 🌟 ¿Quieres agregar alguno a tu arbolito? ¡Hacemos envíos a todo Chile! ✈️🇨🇱 Visítanos en: 📍Paseo San Agustín, local 73, Santiago Centro, Chile. Entrada por calle Moneda 835📍 ¿Necesitas más información? ¡Visita nuestro sitio web! 📲WWW.FIGURASDBZCHILE.CL ¡Estamos cerca! 🚇 Metros cercanos: Universidad de Chile y Santa Lucía. ¡Te espero! ✨ #chile #anime #pokemon #gift #pikachu

♬ sonido original – FIGURASDBZCHILE

Una parada para los de la vieja escuela

Customzero101

Para quienes crecieron con las series de los 80 y 90, esta tienda es un verdadero viaje a la nostalgia. Si en Santiago te ha costado encontrar figuras de Robotech o Macross, acá sí las puedes hallar.

Está ubicada en Los Dos Caracoles de Providencia 2216, local 40-B, y en sus vitrinas podrás ver a los ThunderCats, Transformers, Star Wars, Gundam y Power Rangers, entre otros clásicos que marcaron a toda una generación.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago los podrás visitar de lunes a sábado, entre 11:00 y 19:00 horas.

@japoadictos

😮‍💨🫶🏻 Te muestro el dato secreto mejor guardado de figuras en Santiago… Customzero101 en los Dos Caracoles, Providencia. Puras joyas de anime y series clásicas… #anime #figuras #figurasanime #dato #dandadan #jojosbizarreadventure

♬ Overdose – なとり

Qué hacer en Santiago para encontrar esa figura retro

Hobby Fest Tienda

Si andas tras esa pieza difícil de conseguir o simplemente quieres revivir lo vintage de la cultura japonesa.

En Hobby Fest encontrarás figuras de franquicias históricas como Gundam, Mazinger Z, Ultraman, Astro Boy, los Super Sentai y criaturas del universo Godzilla y distintos kaijus. 

Hay desde figuras vintage, de los 70, 80 o 90 originales hasta bootlegs que hoy son piezas de culto dentro del coleccionismo retro.

La tienda está ubicada en Galería Los Pájaros, Providencia 2348, local 74 (esquina Bucarest), a pasos del Metro Los Leones. Atendiendo de lunes a viernes, de 11:30 a 17:30 hrs.

@baltan.tv

visitando HobbyFest en providencia, tienda repleta de kaijus , súper sentai y anime retro #Godzilla #kaiju #ultraman #anime #retro #coleccionismo

♬ original sound – 🦜Miroshka💛
Source Texto: La Nación / Foto: Mirax Hobbies
Comparte esta noticia
Benjamin Diaz https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: dónde comer las mejores galleta...

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres darte un gusto dulce, esta guía reúne las mejores tiendas para comer galletas en la capital. Desde cookies estilo New York rellenas y virales, hasta propuestas artesanales.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Parque Naciona...

El Parque Nacional Llanos de Challe es uno de los lugares turísticos en Chile más representativos del desierto costero. Su biodiversidad, el fenómeno del desierto florido y las estrictas regulaciones ambientales obligan a planificar la visita con anticipación y respetar las normas de conservación.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: las mejores tiendas para compra...

Esta ruta reúne algunas de las mejores opciones en la capital para abastecerte de materiales artísticos, ya seas estudiante, ilustrador o simplemente alguien con ganas de crear.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Benjamin Diaz
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/