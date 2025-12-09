Lanzan libro “Chile: tierra de luces y secretos”: tiene 90 impactantes fotografías tomadas en climas extremos

Ante un centenar de personas se presentó el jueves pasado el libro “Chile: tierra de luces y secretos”, del ingeniero forestal y fotógrafo de naturaleza, Alex Strodthoff, con un llamado a preservar nuestro entorno y a valorar el capital natural que ofrece el territorio nacional en un contexto de cambio climático acelerado.

La publicación, en tres idiomas y 124 páginas, ofrece 90 sorprendentes fotografías tomadas en climas extremos desde la aridez del altiplano en el límite con Bolivia a los paisajes otoñales de la isla Navarino en Tierra del Fuego. El prólogo está a cargo de los destacados fotógrafos de naturaleza Guy Wenborne y Andel Paulmann.

La profesora titular del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Paulina Aldunce, indicó que, frente a la ecoansiedad y pérdida de la biodiversidad, proyectos enfocados en la belleza de nuestro entorno contribuyen a generar un elemento colectivo protector de gran poder para resguardar la naturaleza.

A la actividad asistieron, entre otros, la encargada de Educación y Cultura de la Embajada de Alemania en Chile, Larissa Grütz; el presidente del Comité de Biblioteca y Archivo Histórico Emilio Held de la Liga Chileno Alemana, Guillermo Strodthoff; el fotógrafo de naturaleza Pablo Valenzuela Vaillant, y representantes del mundo empresarial, de las comunicaciones y literario.

Organizada en cuatro secciones (Tierra, Agua, Cielo y Hielo), la publicación ofrece fotografías obtenidas en cerca de 100 viajes en tres años. Las imágenes se obtuvieron a bordo de aviones bimotores, kayak y barcazas, o bien con esquíes y tras largas caminatas, entre otras modalidades, lo que le permitió al autor mostrar lugares poco explorados y sitios de difícil accesibilidad.

Esta es la segunda publicación de fotografías de Strodthoff, que se suma al volumen “Chile: la magia el sur del mundo”, de 2022, distribuido en Australia, Asia, América y Europa. Este primer libro se encuentra disponible en librerías especializadas de Santiago y Temuco, donde reside el autor, y en la plataforma de comercio electrónico Shopify.