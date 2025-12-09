Home Nacional "lanzan libro “chile: tierra de luces y secretos”: tiene 90 impact..."

Lanzan libro “Chile: tierra de luces y secretos”: tiene 90 impactantes fotografías tomadas en climas extremos

La obra, del ingeniero forestal y fotógrafo de naturaleza, Alex Strodthoff, escrita en tres idiomas y con 124 páginas, ofrece 90 sorprendentes fotografías tomadas en climas extremos desde la aridez del altiplano en el límite con Bolivia a los paisajes otoñales de la isla Navarino en Tierra del Fuego. El prólogo está a cargo de los destacados fotógrafos de naturaleza Guy Wenborne y Andel Paulmann.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Lanzan libro “Chile: tierra de luces y secretos”: tiene 90 impactantes fotografías tomadas en climas extremos

Ante un centenar de personas se presentó el jueves pasado el libro “Chile: tierra de luces y secretos”, del ingeniero forestal y fotógrafo de naturaleza, Alex Strodthoff, con un llamado a preservar nuestro entorno y a valorar el capital natural que ofrece el territorio nacional en un contexto de cambio climático acelerado.

La publicación, en tres idiomas y 124 páginas, ofrece 90 sorprendentes fotografías tomadas en climas extremos desde la aridez del altiplano en el límite con Bolivia a los paisajes otoñales de la isla Navarino en Tierra del Fuego. El prólogo está a cargo de los destacados fotógrafos de naturaleza Guy Wenborne y Andel Paulmann.

La profesora titular del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, Paulina Aldunce, indicó que, frente a la ecoansiedad y pérdida de la biodiversidad, proyectos enfocados en la belleza de nuestro entorno contribuyen a generar un elemento colectivo protector de gran poder para resguardar la naturaleza.

A la actividad asistieron, entre otros, la encargada de Educación y Cultura de la Embajada de Alemania en Chile, Larissa Grütz; el presidente del Comité de Biblioteca y Archivo Histórico Emilio Held de la Liga Chileno Alemana, Guillermo Strodthoff; el fotógrafo de naturaleza Pablo Valenzuela Vaillant, y representantes del mundo empresarial, de las comunicaciones y literario.

Organizada en cuatro secciones (Tierra, Agua, Cielo y Hielo), la publicación ofrece fotografías obtenidas en cerca de 100 viajes en tres años. Las imágenes se obtuvieron a bordo de aviones bimotores, kayak y barcazas, o bien con esquíes y tras largas caminatas, entre otras modalidades, lo que le permitió al autor mostrar lugares poco explorados y sitios de difícil accesibilidad.

Esta es la segunda publicación de fotografías de Strodthoff, que se suma al volumen “Chile: la magia el sur del mundo”, de 2022, distribuido en Australia, Asia, América y Europa. Este primer libro se encuentra disponible en librerías especializadas de Santiago y Temuco, donde reside el autor, y en la plataforma de comercio electrónico Shopify.

Source Texto: La Nación/Fotos: Cedidas
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Los mejores del 2025: Revisa la lista completa de gana...

Este lunes se llevó a cabo la cuarta ceremonia de premiación del fútbol chileno. El histórico Charles Aránguiz logró consagrarse como el Jugador Crack del 2025, mientras que Joaquín Larrivey se impuso como el mejor jugador del Ascenso; y en tanto, Esteban González fue el mejor técnico de la temporada.

Leer mas
Nacional
Este martes es el último cara a cara de Jara y Kast an...

El debate es organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) y será transmitido por La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13. La duración estimada del encuentro es de 2 horas y 40 minutos. Participarán los periodistas Carolina Urrejola (TVN), Julia Vial (TV+), Iván Valenzuela (Canal 13), Constanza Santa María (Mega) y Macarena Pizarro (Chilevisión).

Leer mas
Nacional
Delincuentes realizan millonario robo en exclusiva per...

La tienda estaba cerrada por el fin de semana largo, lo que fue aprovechado por los antisociales para perforar una pared por la parte posterior y escapar con perfumes avaluados en $100 millones.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/