Las mejores pizzas de la ciudad: qué hacer en Santiago y dónde probarlas

Salsa de tomate, masa bien fermentada y hornos encendidos a toda potencia. En Santiago, uno de los platos preferidos sí o sí es la pizza, desde las grandes cadenas hasta las propuestas más humildes y tradicionales.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y comer sus mejores pizzas, sean locales reconocidos internacionalmente, recetas tradicionales o algo más innovador. Desde La Nación te recomendamos una selección de pizzerías imperdibles para comer bien y conocer nuevos sabores.

Pizzería Allería

Una auténtica pizza italiana, considerada la mejor de Chile y reconocida a nivel continental: obtuvo el tercer lugar en Latinoamérica según el ranking 50 Top Pizza Latin America y el primer lugar en Chile en el concurso 50 Top Pizza.

Ubicada en Avenida Italia 1350, en Providencia, su propuesta se basa en pizzas elaboradas con ingredientes importados, masa de larga fermentación y cocción en horno de piedra. Especializada en pizzas napolitanas y contemporáneas, no es raro ver largas filas de comensales esperando para probar sus preparaciones italianas.

Además, una de sus preparaciones más populares es la Marinara, elaborada con doble porción de pomodoro San Marzano, orégano, ajo, tomate italiano deshidratado, aceite de oliva y hojas de albahaca fresca.

La experiencia se complementa con una variada carta que incluye antipasti, pastas, risottos y postres, ideales para cerrar la visita con un toque dulce.

La Serrana

A pasos del Metro Universidad de Chile, La Serrana funciona como restaurante y pizzería en una casa patrimonial ubicada en Serrano 163. Su propuesta combina cocina italiana con guiños a la gastronomía local.

La casona, de estilo Art Nouveau, destaca por sus balcones de fierro, pisos originales de madera y baldosas, y molduras que ornamentan los salones, creando un ambiente único para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Sus pizzas de tamaño familiar presentan una selección de clásicos contemporáneos, con sabores bien definidos. Entre las más destacadas esta la Pizza Diavola Dulce, preparada con salsa de tomate, mozzarella, cebolla caramelizada y chorizo sarta.

También, su propuesta se complementa con opciones más originales, la pizza de frutos del mar, elaborada con camarones, anillos de calamar, aceite de oliva al ajo, perejil, salsa de tomate y mozzarella.

Davvero Pizzeria

De estética rosada y marcado espíritu italiano, Davvero Pizzeria es una de las pizzerías más reconocidas de Barrio Italia. Asimismo, en el ranking Top 50 obtuvo el puesto 27 de Latinoamérica.

Su propuesta se centra en pizzas horneadas en piedra, con masas livianas y fermentación lenta. La carta incluye pizzetas individuales de 22 cm y pizzas de mayor formato, entre 30 y 33 cm. Además, que entre las más destacas la Spicy Stracciatella, preparada con base de tomate San Marzano, stracciatella cremosa, el picor de la nduja fundida en el horno y un delicado toque de miel.

Ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago, Davvero no solo destaca por sus pizzas, sino también por su cuidada estética rosada, perfecta para fotos e historias en redes sociales. Se encuentra en calle Presidente José Batlle y Ordóñez 4723, en Ñuñoa.

Capri pizzeria y restobar

Una de las pizzerías más destacadas de Santiago y ha sido reconocida tanto por 50 Top Pizza como por The Top Chile, donde obtuvo el primer lugar. Esta plataforma evalúa a más de cien restaurantes para identificar los locales con los más altos estándares de calidad.

Cuenta con dos locales en la capital: el original en Gerónimo de Alderete 1423, Vitacura, y una segunda sucursal en Avenida El Rodeo 13052, Lo Barnechea.

Además de sus pizzas clásicas, Capri sobresale por sus pizzas de autor. Una de las más comentadas es la Bellissima, preparada con pomodoro italiano, mozzarella fior di latte, mortadela bologna con pistachos, ricotta casera, pesto de albahaca y aceite de oliva.

También hizo noticia al presentar una de las pizzas más exclusivas del país, una de caviar, elaborada con mascarpone casero, mozzarella, tártaro de esturión, camarones salteados y 10 gramos de este manjar negro.