Las mejores rutas y circuitos para practicar MTB y qué hacer en Santiago

Cuando el asfalto y el ruido de la ciudad empiezan a saturar, la precordillera y sus rutas al aire libre pueden ser el mejor aliado para quienes viven sobre dos ruedas. Santiago no es solo asfalto y, entre el valle cordillerano que lo rodea, hay diferentes rutas perfectas para practicar el ciclismo de montaña.

Si te estás preguntando qué hacer en Santiago este fin de semana para cambiar las pantallas por la tierra y las pesas del gimnasio por un entrenamiento real en el cerro, la oferta de circuitos nunca fue tan diversa.

Desde descensos técnicos en el corazón del Parque Metropolitano hasta travesías épicas a más de 2.500 metros de altura, conoce en esta guía los lugares para que conquistes la cordillera a bordo de tu bicicleta.

Qué hacer en Santiago para conocer un lugar perfecto para principiantes y expertos

Parque RFK El Durazno

Para los apasionados de las dos ruedas que buscan qué hacer en Santiago para poner a prueba su resistencia y técnica, el Parque RFK El Durazno es una parada obligatoria.

Ubicado en Camino La Cumbre 4491, en la comuna de Lo Barnechea, este recinto es el “patio de juegos” predilecto tanto para familias que se inician en el deporte como para ciclistas de alto rendimiento que buscan perfeccionar sus descensos.

Con una red que supera los 19 recorridos, el parque es el lugar donde muchos santiaguinos viven su bautizo en el mountain bike. La infraestructura destaca por sus decenas de kilómetros de senderos meticulosamente señalizados y diseñados para diversas disciplinas, incluyendo cross country y trail.

Cuenta con 4 pistas para principiantes, 6 intermedias, 3 avanzadas y 6 rutas para expertos, permitiendo que cada usuario progrese a su propio ritmo en un entorno seguro y controlado.

El acceso es mediante pago, con tarifas diferenciadas según la edad del deportista y el equipo utilizado. Operando de lunes a domingo, de 07:00 a 21:00 horas (último ingreso a las 20:00).

El desafío sobre el valle de Santiago

El Peñón del Cerro Carpa

Para los ciclistas que ya dominan los parques cerrados y buscan qué hacer en Santiago para llevar su resistencia al límite, el ascenso al Peñón del Cerro Carpa es una de las travesías más espectaculares y exigentes de la zona oriente.

Con una altitud que alcanza los 1.900 metros sobre el nivel del mar, esta ruta es de complejidad media-avanzada, ideal para un entrenamiento intenso de mountain bike o incluso trail running.

Pensadas para e-bikes. El recorrido principal se extiende por unos 14,2 kilómetros con un desnivel positivo de 918 metros, lo que exige una preparación física sólida. El sendero serpentea por el filo del cordón oeste del cerro Manquehue, ofreciendo vistas panorámicas inigualables del norte de la capital.

El tiempo estimado de ascenso ronda los 90 minutos, y una vez en la cumbre del Peñón, las opciones de descenso permiten personalizar la aventura: se puede regresar por la misma vía, realizar un circuito hacia la Hacienda Santa Martina o incluso conectar con los sectores de Chicureo o Los Trapenses.

Qué hacer en Santiago para un descenso dentro de la ciudad

Sendero Mirador El Plomo (Parquemet)

Un clásico del Parque Metropolitano (Parquemet) se trata del sendero Mirador El Plomo, una ruta exclusiva para descenso que conecta los sectores de los miradores “Atardecer” y “Plomo”, justo en el área del Anfiteatro Pablo Neruda.

Con una extensión de 700 metros, esta ruta es perfecta para quienes están dando sus primeros pasos en la disciplina o buscan perfeccionar su técnica de curvas y control.

El recorrido combina tramos de tierra suelta, curvas cerradas y sectores de mayor velocidad que lo hacen sumamente entretenido. Es el lugar perfecto para mejorar el manejo de frenos y presión de neumáticos en un entorno controlado, rodeado de vegetación y con una vista privilegiada de la cordillera.

El acceso al parque es gratuito para ciclistas y cuenta con múltiples entradas (Pedro de Valdivia Norte, Pío Nono y Zapadores).

@jorge.a_silva 🤯 🚵‍♂️ Descenso en MTB en el Mirador El Plomo, dentro del Parque Metropolitano de Santiago, en el icónico Cerro San Cristóbal 🌄 Un sendero perfecto para quienes buscan combinar técnica, velocidad y una vista privilegiada de Santiago y la cordillera. Curvas cerradas, tramos de tierra suelta y sectores más rápidos hacen que el descenso sea entretenido y desafiante. 📍 ¿Cómo llegar? Puedes ingresar al Parque Metropolitano por: • Acceso Pedro de Valdivia Norte • Acceso Pío Nono (Barrio Bellavista) • Acceso Zapadores (sector norte) Desde el ingreso puedes subir pedaleando por los caminos pavimentados hasta el sector Mirador El Plomo o combinar con vehículo hasta los accesos habilitados según horario. 💵 Valores ✔️ Entrada al Parque Metropolitano: gratuita para peatones y ciclistas (puede variar en eventos especiales). ✔️ Si ingresas en vehículo, se paga ticket según tarifa vigente del parque. 🕒 Horarios El parque abre todos los días, pero los horarios pueden variar según temporada. Se recomienda revisar información oficial antes de ir. ⚠️ Recomendaciones importantes ✔️ Uso obligatorio de casco ✔️ Respetar peatones y señaléticas ✔️ Revisar frenos y presión de neumáticos ✔️ Llevar agua (no siempre hay puntos cercanos) ✔️ Ir temprano para evitar mayor flujo de personas Es un excelente panorama si quieres entrenar descenso sin salir de la ciudad, mejorar técnica y disfrutar de naturaleza en pleno Santiago 🌿 ¿Te animas a bajarlo? 🚴‍♂️🔥#bike #cerro #mtb #caidas ♬ sonido original – Jorge Silva 🌿🌦🌎

La travesía entre Farellones y el Cajón del Maipo

Ruta del Cóndor

Si buscas qué hacer en Santiago para vivir una experiencia de alta montaña que exija el máximo de tu capacidad física y técnica, la Ruta del Cóndor es el desafío definitivo.

Este trayecto de aproximadamente 45 a 53 kilómetros conecta dos de los valles más icónicos de la Región Metropolitana: comienza en La Ermita (camino a Farellones) y culmina en la Central Hidroeléctrica El Alfalfal, en el Cajón del Maipo. Debido a que atraviesa terrenos privados, es necesario gestionar permisos previos con la central para el ingreso.

La ruta alcanza una altitud máxima de 2.605 metros y presenta un desnivel positivo que supera los 1.750 metros, lo que la clasifica como una travesía de dificultad alta.

El pedaleo se vuelve verdaderamente épico una vez que se abandona el asfalto para internarse en senderos cordilleranos marcados por subidas pesadas, cruces de esteros y quebradas.

A un ritmo moderado, la jornada puede extenderse entre 9 y 11 horas, por lo que la planificación es clave: solo existen dos puntos de agua potable (Estero Covarrubias y Quebrada de Agua), y se recomienda realizarla estrictamente entre diciembre y mayo para evitar los tramos nevados que bloquean el paso el resto del año.