Latam cancela nuevos vuelos por huelga de pilotos que este miércoles cumple una semana

El sindicato que agrupa a 464 profesionales volvería en esta jornada a las negociaciones con una nueva propuesta.

Latam informó nuevas cancelaciones de vuelos debido a la huelga legal de pilotos que este miércoles cumple una semana. El sindicato que agrupa a 464 profesionales volvería en esta jornada a las negociaciones con una nueva propuesta.

Tras la prolongación del paro, la empresa informó que “algunos vuelos desde y hacia Chile entre el 18 y el 24 de noviembre han sido cancelados. Los pasajeros afectados ya fueron informados”.

También indicó que “las cancelaciones totales -desde el comienzo de la huelga el 12 hasta el 22 de noviembre- llegarán a afectar a aproximadamente a 31 mil pasajeros, quienes fueron contactados por Latam y recibieron una solución de viaje acorde a sus necesidades”.

Además, expresó que que “casi la totalidad de ellos obtuvo una opción dentro de una ventana de 24 horas respecto a su vuelo original”.

En las negociaciones, la empresa ofreció un sueldo base de hasta $10 millones, pero el sindicato rechaza la propuesta de reajuste anual.

