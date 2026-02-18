Home Nacional "liberan a comerciante secuestrado en independencia..."

Liberan a comerciante secuestrado en Independencia

Por el momento, Fiscalía ECOH confirmó que el secuestrado fue hallado este miércoles y en buen estado de salud. La víctima fue secuestrada anoche en calle Pablo Urzúa, cuando llegaba a su domicilio junto a su pareja, una ciudadana boliviana, de 26 años, y fueron abordados por un vehículo cuya patente se mantiene desconocida.

Patricia Schüller Gamboa
Liberan a comerciante secuestrado en Independencia

El comerciante dominicano, de 43 años, que fue secuestrado en la comuna de Independencia, Región Metropolitana, fue liberado por sus captores. No se ha informado si su pareja pagó los 30 millones del rescate.

Por el momento, Fiscalía ECOH confirmó que el secuestrado fue hallado este miércoles y en buen estado de salud.

La víctima fue secuestrada anoche en calle Pablo Urzúa, cuando llegaba a su domicilio junto a su pareja, una ciudadana boliviana, de 26 años, y fueron abordados por un vehículo cuya patente se mantiene desconocida.

Según el relato de la mujer, del automóvil descendieron dos sujetos a rostro descubierto, quienes intentaron llevarse por la fuerza al hombre.

La víctima logró huir inicialmente, desplazándose hasta la intersección de calles Guanaco con Montau. Sin embargo, en ese punto fue alcanzado, reducido y subido al vehículo, que escapó en dirección sur por calle Guanaco.

Minutos después, cerca de las 00:50 horas, la denunciante recibió un mensaje vía WhatsApp con una fotografía de su pareja amarrado de pies y manos.

En el mensaje, los desconocidos exigían el pago de $30 millones en efectivo y la entrega de joyas. El pago debía realizarse de forma presencial en calle Santo Domingo, en la comuna de Quinta Normal.

Tras la denuncia, el fiscal de turno instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Centro Norte de la PDI.

Secuestran a hombre en Independencia y exigen $30 millones para liberarlo: pareja recibió foto de la víctima amarrado
Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

