Líder opositora venezolana María Corina Machado llama a fiscalizar conteo de votos

“Lamentablemente el senador Rojo Edwards no pudo ingresar a Venezuela y ha sido deportado por el régimen”, comunicaron desde su entorno. Lo mismo ocurrió con el senador Felipe Kast (Evópoli), quien a través de su cuenta en X comentó que “nos acaban de informar que nos están deportando, simplemente porque no cumplimos con el perfil para ingresar al país, no hay ni un documento, totalmente arbitrario”. Ambos parlamentarios serían observadores de las elecciones de este domingo.