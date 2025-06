Líder supremo de Irán advierte a EEUU que si interviene en la guerra sufrirá “daño irreparable”

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió este miércoles a Estados Unidos de que si intervienen militarmente contra su país sufrirán un “daño irreparable”, además de asegurar que el pueblo iraní no se rendirá en el marco de su conflicto con Israel.



“Los estadounidenses deben saber que la nación iraní no se rendirá y que cualquier intervención militar por su parte causará, sin duda, daños irreparables”, dijo Jameneí en un extracto adelantado por medios oficiales del discurso televisado que ofrecerá.



Este será el segundo discurso televisado del líder supremo de Irán tras el comienzo del conflicto con Israel el viernes.



El ayatolá Jamenei, en el poder desde 1989 y quien tiene la última palabra en las grandes cuestiones de Estado, también se había referido al conflicto a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red X.



Tan solo horas después de que el presidente Donald Trump pidiera la “rendición incondicional” de Teherán, el líder supremo de Irán escribió en una publicación: “Tenemos que dar una respuesta fuerte al régimen sionista terrorista. No tendremos clemencia con los sionistas”.

Esta jornada es el sexto día consecutivo que Israel bombardea Irán desde que en la madrugada del viernes pasado lanzó una extensa ofensiva militar sobre el país persa para evitar que avance en su programa nuclear.