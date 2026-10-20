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Lluvias en la Región Metropolitana: Revisa la cantidad de agua que se espera por sector en Santiago

El meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, anticipó que después de 17:00 y 18:00 horas llegaría el pulso más importante de precipitaciones, lo cual también estaría acompañado de tormentas eléctricas.

Leonardo Medina
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Lluvias en la Región Metropolitana: Revisa la cantidad de agua que se espera por sector en Santiago

La Región Metropolitana, al igual que gran parte de la zona central, se encuentra viviendo este martes el momento más álgido del nuevo sistema frontal que afecta al país. 

Y en ese marco, el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, entregó en esta jornada algunos detalles del pronóstico, señalando que el pulso más importante de las precipitaciones llegaría después de las 17:00 y 18:00 horas.

Según consignó T13, el experto también mencionó que se podría repetir lo ocurrido en la madrugada con las tormentas eléctricas.

“Tormenta eléctrica que podría ocurrir en cualquier momento de la jornada, pero principalmente está más orientada al pulso más importante, que es después de las 5-6 de la tarde, incluyendo durante la noche. Es decir, hoy podríamos al menos tener unos tres pulsos de tormenta eléctrica: el que tuvimos en la madrugada, podríamos repetir otro a media tarde y podría también repetirse otro hacia la noche del día de hoy”, sostuvo.

A la vez, Marcone se refirió a los pulsos más importantes y cuánta agua podría caer en los diferentes sectores de la Región Metropolitana.

De igual forma, precisó que esto “no significa que en otro momento no vaya a precipitar, igualmente va a precipitar, pero vamos a tener algunos pulsos más importantes”.

“En general en la Región Metropolitana, entre 20 y 35 milímetros podría ser lo que podríamos tener de precipitaciones, principalmente concentradas en este martes”, expresó. 

De acuerdo a T13, los valores que entregó Marcone fueron:

Martes 20 de octubre

  • Entre las 18:00 y las 22:00 horas: 10 a 15 milímetros.

Miércoles 21 de octubre

  • Entre las 00:00 y las 03:00 horas: 6 a 8 milímetros.

Cantidad de agua por sector:

  • Talagante/Melipilla: 25 a 35 milímetros.
  • Santiago/Providencia: 20 a 30 milímetros.
  • Lo Barnechea/Las Condes: 25 a 35 milímetros.

En tanto, la isoterma cero sería de 3.000 a 2.500 metros sobre el nivel del mar.

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Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

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