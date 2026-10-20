Suspenden partido de Unión La Calera ante Coquimbo Unido por sistema frontal

El sistema frontal que azota a la zona central del país cobró la tarde de este martes una nueva “víctima” en la programación de los cuartos de final de la Copa Chile.
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A tan solo cuatro horas del cotejo, el cuadro cementero informó que la decisión se tomó por disposición de la Delegación Presidencial de la Provincia de Quillota, debido a las “condiciones meteorológicas previstas para la zona en el horario del partido”.
El sistema frontal que azota a la zona central del país cobró la tarde de este martes una nueva “víctima” en la programación de los cuartos de final de la Copa Chile.
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