Home Triunfo "suspenden partido de unión la calera ante coquimbo unido por sist..."

Suspenden partido de Unión La Calera ante Coquimbo Unido por sistema frontal

A tan solo cuatro horas del cotejo, el cuadro cementero informó que la decisión se tomó por disposición de la Delegación Presidencial de la Provincia de Quillota, debido a las “condiciones meteorológicas previstas para la zona en el horario del partido”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Suspenden partido de Unión La Calera ante Coquimbo Unido por sistema frontal

El sistema frontal que azota a la zona central del país cobró la tarde de este martes una nueva “víctima” en la programación de los cuartos de final de la Copa Chile.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Timonel de la UDI acusa “negligencia” de exsuperintend...

“La pregunta es, ¿el superintendente anterior qué hizo? ¿Sabía? ¿Lo analizó? Aparentemente sí sabía porque envió una carta a todos los directores de las AFP, pero no tomó medida alguna y si eso es así ya me parece grave”, dijo Guillermo Ramírez en entrevista con Tele13 Radio.

Leer mas
Nacional
Reportan que hay casi 80 mil clientes sin luz a nivel ...

En el caso de la RM, las comunas con más clientes afectados son Paine (3.763); La Pintana (3.109); Maipú (2.338); y Ñuñoa (1.449), detalló Emol.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Viña del Mar y Valparaíso: tenedores libr...

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y Valparaíso para compartir una comida con familiares o amigos, los tenedores libres ofrecen una alternativa con preparaciones para diferentes preferencias. Conoce tres restaurantes con buffets variados y qué debes considerar antes de visitarlos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/