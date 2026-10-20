Timonel de la UDI acusa “negligencia” de exsuperintendente por pérdidas del Fondo E

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, acusó “negligencia” del exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, ante las pérdidas del Fondo E. Llamó a investigar antes de establecer responsabilidades.



“La pregunta es, ¿el superintendente anterior qué hizo? ¿Sabía? ¿Lo analizó? Aparentemente sí sabía porque envió una carta a todos los directores de las AFP, pero no tomó medida alguna y si eso es así ya me parece grave”, comentó el presidente de la UDI en entrevista con Tele13 Radio.



Agregando que “conozco personas que son inteligentes y que saben del tema y que tienen dudas, entonces, si es que hay dudas, eso tiene que ser aclarado”.



“Aquí Joaquín Cortez, el superintendente actual, asumió en marzo, y lo primero que le encargó el ministro de Hacienda fue echarle ojo a estas inversiones. Y en marzo la Superintendencia de pensiones tomó medidas y sobre esto obligó a las AFP a abandonar posiciones que finalmente redujeron la pérdida”, relató.



Añadió que “entonces, yo, antes de adelantar responsabilidades, creo que aquí se tiene que investigar esto en serio”.



“Yo tengo la impresión, intuyo, de que aquí el exintendente Macías fue negligente y no hizo lo que la ley le mandaba. En el caso del derecho público uno está obligado a hacerlo que la ley le manda, lo contrario es abandono de deberes y eso es sancionado en el derecho público”, añadió



Añadió que “hay que esperar y ver, yo aquí, de principio no exculpo a nadie”.