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Reportan que hay casi 80 mil clientes sin luz a nivel nacional

En el caso de la RM, las comunas con más clientes afectados son Paine (3.763); La Pintana (3.109); Maipú (2.338); y Ñuñoa (1.449), detalló Emol.

Patricia Schüller Gamboa
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Reportan que hay casi 80 mil clientes sin luz a nivel nacional

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), informó que hay 79.491 clientes sin suministro eléctrico a nivel país.

Esto a causa del intenso sistema frontal que afecta a algunas regiones.

 Las regiones que concentran la mayor cantidad de clientes sin servicio son: Coquimbo (22.323); Valparaíso (13.443); Maule (13.254); y la Región Metropolitana (12.615).

En el caso de la RM, las comunas con más clientes afectados son Paine (3.763); La Pintana (3.109); Maipú (2.338); y Ñuñoa (1.449), detalló Emol.

Declaran Alerta Roja en toda la RM por intensa lluvia y granizos en diversas comunas


Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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