Lollapalooza Chile 2026: Fechas, horarios, artistas y line up por día 

Poco más de una semana resta para el inicio de Lollapalooza Chile 2026, décimocuarta edición de uno de los eventos más esperados del año en nuestro país.

En esta ocasión, el festival musical se llevará a cabo en el Parque O’Higgins de Santiago, recinto al que regresará después de siete años.

La edición 2026 de Lollapalooza se realizará entre el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo.

Diferentes artistas destacados se presentarán en cada jornada del evento, en los distintos escenarios dispuestos en el Parque O’Higgins.

Artistas y line up por día

Para el viernes 13, resaltará la presencia de artistas como Sabrina Carpenter, Kygo, Young Cister, Doechii, Interpol, Deftones y Tom Morello, entre otros.

En dicha jornada, la programación de los shows será la siguiente:

Luego, el sábado 14, destacan los recitales de Tyler, The Creator, Los Bunkers, Lorde, Turnstile, Peggy Gou y DJO, entre otros.

Los horarios en este día serán:

Por último, para el domingo 15, cerrarán el evento nombres de la talla de Chappell Roan, Skrillex, Lewis Capaldi, Addison Rae y Danny Ocean, entre otros.

La programación en el día final será la siguiente: