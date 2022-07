López desaprueba llegada de Parra: “La idea es traer un arquero con experiencia”

La inminente llegada de Martín Parra como nuevo arquero para ser alternativa de Cristóbal Campos y tras la salida de Hernán Galíndez se ha convertido en todo un tema en Universidad de Chile.

Es que el golero que pertenece a Huachipato parece no ser del gusto del técnico de los azules, Diego López, pues el propio entrenador uruguayo fue tajante en asegurar que desea a un arquero con experiencia.

“Creo que nosotros estamos de acuerdo con (el gerente deportivo Manuel) Mayo, teniendo dos arqueros que están en la selección, la idea nuestra es traer un arquero con experiencia. Es un puesto particular, es lo que he hablado directamente con él. No entro en la parte económica pero si en la deportiva, como club debemos buscar lo mejor para nosotros. Lo vuelvo a decir, para nosotros lo mejor es un arquero con experiencia, tenemos a Garrido y Campos en la selección juvenil”, reconoció el charrúa este viernes en conferencia de prensa.

“No es el primer club que no puede traer lo que busca. Traer por traer, no. Fichar un jugador para solo sumar al plantel no corresponde. Yo entiendo la realidad del club, se han traído a dos jugadores importantes, y eso es bueno. El tema económico es difícil, ahora hay que ver como manejamos la situación, yo la conocía antes de venir, la sabía, me la comunicaron. Estoy en contacto con el presidente y nuestro director deportivo”, añadió el adiestrador.

Además, el uruguayo advirtió que pueden existir diferencias con la directiva azul por este tema: “Las negociaciones te llevan a otras cosas. Discrepancias habrán siempre. Tenemos que estar unidos para tomar las mejores decisiones, a veces el mercado te lleva a otras direcciones. Yo mantengo lo que digo, y la gerencia deportiva piensa lo mismo que yo. Ahora como te digo, las negociaciones te pueden llevar a otras cosas”.

Por último, López confirmó que Cristóbal Campos será titular indiscutido para lo que resta del año: “Es una negociación particular, a veces hay arqueros que no aceptan venir de segundos. Acá estamos buscando un arquero que sabe que no va a jugar, porque el titular ya está definido y tenemos un muy buen segundo arquero, encontrar a uno de experiencia que acepte esas condiciones, es difícil”.