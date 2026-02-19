Los 5 mejores completos de la Ciudad Jardín: qué hacer en Viña del Mar si buscas sabor y tradición

Viña del Mar no es solo playa y festival; para los amantes de la buena mesa, la Ciudad Jardín es también la capital de uno de los tesoros más grandes de nuestra gastronomía: el completo. Ya sea para un almuerzo rápido en el centro, una parada técnica en Plaza Vergara o el sagrado “bajón” después de un carrete en 5 Norte, la oferta es tan variada como histórica.

Para quienes buscan qué hacer en Viña del Mar, descúbrelo acá en esta guía, porque desde La Nación te dejamos estas cinco paradas que han alimentado a los viñamarinos y turistas, demostrando que cuando se trata de palta, tomate y mayo, aquí se juega en ligas mayores.

El completo que conquistó a un chef internacional

Sibarítico

El rincón de Chile donde el chef estadounidense y presentador de televisión, Anthony Bourdain, sucumbió ante la tentación del completo.

Desde 1991, en la emblemática esquina de 5 Norte con San Martín, este local es un templo del bajón, ya sea desde el desayuno o en la madrugada tras un largo carrete.

Su mística se basa en la abundancia y la calidad de sus ingredientes. Ya sea un tradicional italiano, un churrasco o sus versiones especiales como el Gourmet (con champiñones y queso fundido) y el Sibarítico (con tocino), las porciones son generosas y desafían cualquier apetito.

Fue precisamente esa arquitectura del sabor lo que impactó a Bourdain en su visita de 2009; el masticador más célebre del planeta quedó asombrado por una explosión de palta y mayo que superaba con creces la sencillez del hot dog neoyorquino.

Tras décadas de historia, el local permanece fiel a su esencia: una barra mítica y una receta que no conoce fronteras. Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar para entender la verdadera cultura del sabor nacional, la parada en 5 Norte 147 es obligatoria.

Mahuel

En pleno centro de la Ciudad Jardín, existe un letrero rojo que se resiste al paso del tiempo y al marketing moderno. Mahuel, ubicada en Villanelo 167, es una fuente de soda que no necesita redes sociales para llenar su barra.

Con 41 años de historia, este espacio estrecho y sin pretensiones se ha ganado su prestigio de boca en boca gracias a un estándar de calidad que no transa.

Un clásico completo italiano servido en pan tostado, calentito y esponjoso, que abraza una vienesa de primer nivel y una palta hass en su punto exacto. Con su imperdible mayonesa casera. Un match perfecto, sea con un schop o tu bebida de preferencia que solo una fuente de soda clásica puede ofrecer.

@soyandresini Buscando el mejor completo 🌭🏆. Esta vez fuimos a probar el completo del “Mahuel” uno de los locales más recomendados por ustedes, estaba re bueno pero si hubiera tenido más sal, quedaría mucho mejor ❤️. Díganme si están de acuerdo con mi reseña y déjame en los comentarios en donde encuentro el mejor completo de Chile para ir a visitarlo 👀⬇️🌭. Saludos ❤️ #comida #food #completo #chile #fyp ♬ sonido original – soyandresini

Un clásico viñamarino que no pasa de moda

Cevasco

Si hay un nombre que los viñamarinos pronuncian con respeto desde hace casi cinco décadas, es Cevasco. Ubicado en Av. Valparaíso 688 y 700, además de 6 Oriente 1115, esta fuente de soda tradicional se ha convertido en el estándar de oro para quienes entienden que un completo no es solo comida rápida, sino un ejercicio de historia.

Aquí no existen los atajos ni las versiones “light”; solo materia prima real y una forma de hacer las cosas que se mantiene intacta desde 1977.

Ya sea un Italiano con palta generosa o su contundente Berlinés, cada pieza destaca por su salsa americana con carácter, un chucrut artesanal de sabor suave y la mayonesa Cevasco. Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar para reencontrarte con un sabor que ha resistido el paso de las modas, entrar a un Cevasco es, sin duda, una parada obligatoria en la Ciudad Jardín.

Lomito Aleman

Si te encuentras cerca de la Plaza Vergara, debes pasar por acá. Ubicado en Arlegui 687, este pequeño local de alma alemana es el refugio perfecto para quienes buscan una picada honesta y central.

Ya sea para disfrutar de un sándwich contundente o acompañar la jornada con una cerveza Kunstmann en mano, es el punto de encuentro ideal para quienes se preguntan qué hacer en Viña del Mar y valoran los sabores de siempre.

Su especialidad, como dicta la tradición, son los completos, al más puro estilo con tomate, chucrut y mayonesa. Ya sea un clásico Chacarero, un dinámico con vienesa-queso o el siempre confiable Italiano, el Lomito Alemán es una parada a la segura.

@viitoouwu Hoy vinimos con mi novia @Vaneuwu a Lomito Alemán, ubicado en calle Arlegui 679 📍 Cada uno pidió un completo italiano y estaban 10/10 🌭🔥 Muy buen sabor, buena atención y una experiencia que realmente se disfruta. Totalmente recomendado si andan por Viña 💚 #ViñaDelMar #CompletosChilenos #FoodieChile #PanoramaEnPareja #DatosViña ♬ sonido original – 🐷Vitouwu🎮

El gigante de la región para los que tienen hambre de verdad

El Guatón

Si hablamos de clásicos en la zona, El Guatón se lleva todos los premios. Con casi 40 años de historia, es de las sangucherías más conocidas de la región y tiene locales en Viña, Quilpué y Valparaíso.

Su fama no es gratis: las porciones son gigantes y están pensadas para dejar felices a los que buscan quedar realmente satisfechos.

La carta tiene de todo, pero sus churrascos y lomitos son los que mandan. En el tema de los completos, no se quedan cortos: tienes desde el Italiano de siempre hasta combinaciones más propias de ellos como el Chorrillano o el Papapleto. Aquí no se viene a comer algo ligero; se viene por ingredientes abundantes y un servicio rápido que ya es marca registrada del local.

Es una parada segura para ir con amigos o en familia. Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres probar un sándwich que sea un hito local, pasar por El Guatón es casi una obligación para cualquier viñamarino o turista que ande por la zona.

Para encontrar estos gigantes del sabor, puedes visitar su local histórico en Quinta 232 o su sucursal en Avenida Valparaíso 380, ambos en pleno corazón de Viña del Mar. Si andas más hacia las afueras, también cuentan con un punto en el Camino Internacional 2440 (Outlet Park).