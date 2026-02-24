Los mejores restaurantes pet friendly para disfrutar: qué hacer en Viña del Mar

Entre sus múltiples panoramas, desde caminatas por la playa y visitas a sus monumentos históricos, hasta un simple paseo por el centro, o ir a ver el Festival de Viña del Mar. La Ciudad Jardín siempre invita a recorrerla junto a tu mascota. Y esto incluye, por supuesto, la hora de desayunar o cenar.

Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar, descubre aquí cinco locales imperdibles que ofrecen una gran variedad gastronómica para disfrutar con tu compañero de cuatro patas.

Una cafetería con temática de perritos

El Perro Café

Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar junto a tu regalón, este es tu lugar. Ubicada a solo pasos del Casino de Viña del Mar (3 Poniente 236), esta cafetería de especialidad llevó el concepto pet friendly al siguiente nivel.

Aquí la temática es completamente canina, con una gran variedad de sándwiches en pan fresco, porciones de Carrot Cake, waffles con Nutella o manjar, y una excelente barra cafetera que va desde un clásico Capuccino hasta refrescantes Ice Lattes y milkshakes.

Pero los verdaderos protagonistas son los perros. Al llegar, los reciben con agua fresca y un snack de cortesía. Puedes encargar galletas personalizadas con la cara de tu mascota, sumar su retrato al “muro de la fama” del local e, incluso, reservar el espacio para celebrar su cumpleaños con todas las de la ley. Un imperdible de la Ciudad Jardín.

Qué hacer en Viña del Mar para disfrutar de un bar de gin y burgers junto a tu mascota

A Mano Gin & Burgers

Reconocido por ser el pionero del gin bar en el país, este burger bar de Viña del Mar combina a la perfección la coctelería especializada con un ambiente lleno de arte y buena música. Para quienes pasean con sus perros, su amplia terraza pet friendly es el refugio ideal.

Su propuesta gastronómica se inspira en clásicos mundiales hamburgueseros con un toque local, destacando la burger bacon, armada con alioli, queso chanco y palta, y también la burger omelette, con queso mozzarella, rúcula con tomate y aceite de trufa. Además de una variada oferta de tapas y picoteos hechos en casa.

Pero el verdadero corazón del local está en su barra de autor. Ostentan más de 80 etiquetas de gin con las que preparan tragos frescos y de primer nivel.

Fusión ítalo-latina bajo las reglas de la gata anfitriona

Fellini

Ubicado en el sector de San Martín (3 Norte 88, a pasos del Casino), este clásico de la Ciudad Jardín ofrece una experiencia culinaria que entrelaza la tradición italiana con los mejores productos del mar.

Si te preguntas qué hacer en Viña del Mar para disfrutar de alta gastronomía junto a tu mascota, Fellini es un imperdible con reglas únicas: por órdenes de “Adi”, la gata líder del lugar, los peludos no solo son recibidos con agua fresca, sino que tienen libre circulación por todas las áreas del restaurante y puedes alimentarlos en tu mesa.

Su carta es el resultado de años de perfeccionamiento, con pastas especiales como los canelones rellenos de centolla o jaiba, o el Pappardelle Frutti di Mare (pasta teñida con sepia, mix de mariscos y un toque de Sauvignon Blanc). Además, cuentan con una excelente coctelería, ideal para acompañar con un ceviche fresco o unas tapas al atardecer.

Qué hacer en Viña del Mar para probar cocina marina gourmet con tu mascota

Macha Restaurante

Si recorres Viña del Mar junto a tu mascota y buscas una experiencia gastronómica de primer nivel, el número 357 de la calle 6 Norte alberga una propuesta imperdible.

Macha Restaurante eleva la cocina chilena respetando las tradiciones y apostando por un fuerte enfoque sustentable. Su carta brilla con productos frescos y pesca del día trabajada al fuego, destacando joyas de nuestra costa como el pulpo de Los Vilos o la exclusiva langosta de la isla de Juan Fernández.

Para acompañar estos sabores locales en un entorno donde tu peludo es bienvenido, el local cuenta con una cava de más de 30 vinos chilenos para maridar cada plato a la perfección. Además, su versátil barra transita desde un impecable y clásico Pisco Sour hasta opciones sofisticadas como la Caipirísima Zacapa, garantizando una experiencia única en cada visita.

Un cafetería de Barbie con menú para mascotas

Café Rosa

Con una inconfundible fachada rosada en pleno sector poniente (1 Pte. 820), este espacio redefine el concepto de salir a tomar el té. Es el lugar perfecto si buscas qué hacer en Viña del Mar para endulzar el fin de semana en un ambiente único que simula una casa de ensueño de Barbie.

Como auténtico bar de chocolate, su oferta se pasea por preparaciones para derretir, además de contundentes sándwiches, cajas dulces para compartir, pizzas, helados y más.Y además de un un menú pensado para mascotas, perfectos para una tarde con tu regalón del hogar.