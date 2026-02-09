Los mercados de artesanía y diseño local imperdibles de la capital: qué hacer en Santiago y cómo encontrarlos

Desde cerámica y textiles hasta diseño de autor e ilustración, entre ferias tradicionales y espacios creativos, estos lugares reúnen el trabajo de artesanos con trabajos muy bien realizados, para quienes busquen un bonito souvenir o simplemente busquen qué hacer en Santiago.

Es por eso que desde La Nación te dejamos esta guía de mercados de artesanía y diseño en la capital, con datos clave para encontrarlos y sumarlos a tu recorrido por la ciudad.

Un clásico espacio cultural de Santiago

Pueblito Los Dominicos

Ubicado al final de la avenida Apoquindo, el Centro Artesanal Pueblito Los Dominicos es uno de los espacios más emblemáticos de Las Condes para encontrar artesanías y souvenirs con identidad local.

En un entorno de inspiración rupestre, donde el arte y la cultura conviven de forma natural, el recinto reúne a artesanos y espacios culturales como el museo de cera, la Iglesia San Vicente Ferrer y el teatro del lugar. Todo esto lo convierte en un panorama ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago, manteniendo viva la arquitectura colonial y las tradiciones locales.

Con más de 140 locales de artesanía, aquí es posible encontrar piezas únicas en cerámica, madera, lana, cuerina, además de joyería en plata y lapislázuli, entre muchas otras técnicas y materiales.

El Centro Artesanal Pueblito Los Dominicos está ubicado en Av. Apoquindo 9085, Las Condes, y abre de lunes a domingo, entre las 10:30 y las 20:00 horas.

Feria Artesanal Santa Lucía

Con más de 30 años de historia, este centro artesanal es uno de los más grandes y diversos de la capital. Además, en sus 154 locales conviven artesanos y creadores que ofrecen una amplia muestra de artesanías.

A pasos del Cerro Santa Lucía, en esta feria artesanal puedes encontrar desde la artesanía mapuche en plata, instrumentos musicales, joyas de lapislázuli, piezas en greda de Pomaire y Quinchamalí, cerámica o souvenirs de Rapa Nui y mucho más.

Finalmente, esta ubicada en Av. Libertador Bernardo O’Higgins 510, esta feria reúne toda la cultura del país; lo puedes visitar de lunes a domingo, de 11:00 a 19:00 h en el invierno y en verano de lunes a domingo, de 10:00 a 20:00.

Una salida cultural única al mes

Mercado Paris Londres

Uno de los panoramas imperdibles de cada inicio de mes y una excelente alternativa para quienes buscan qué hacer en Santiago, en un espacio que reúne a más de 100 expositores junto a música en vivo en un solo lugar.

Se trata de un evento que celebra la creatividad, el diseño y el arte local en el emblemático Barrio París-Londres, un sector lleno de historia y encanto arquitectónico en pleno Santiago. Este mercado pone el foco en el diseño independiente, la ilustración, el arte y los emprendimientos locales.

La actividad se desarrolla durante dos días a comienzos de cada mes, por lo que se recomienda estar atentos a las redes sociales del mercado para conocer fechas y novedades.

Fundación Artesanías de Chile

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres conocer el patrimonio artesanal del país en un solo recorrido, la Fundación Artesanías de Chile es una parada ideal.

Desde 2002, esta institución trabaja por la valoración, preservación y difusión de las artesanías tradicionales en todo el país.

En sus tiendas es posible encontrar reproducciones de cerámica de culturas precolombinas, textiles aymara y tejidos tradicionales en fibra de alpaca, además de alfarería de distintos territorios y cestería elaborada con fibras vegetales.

Además, la fundación que reúne el trabajo de más de dos mil artesanos, cuenta con distintos puntos de venta en la capital.

Los podrás encontrar en: